Il Tifone Hagibis si lascia dietro morte e distruzione | almeno 70 morti in Giappone

Tifone Hagibis : il bilancio delle vittime in Giappone sale a 56 : Almeno 56 persone hanno perso la vita in Giappone a causa del Tifone Hagibis: lo ha riferito l’emittente nazionale Nhk. I soccorritori hanno lavorato tutta notte alla ricerca di sopravvissuti. L’emittente ha spiegato che 15 persone erano ancora disperse dopo la tempesta, che si è abbattuta su Tokyo e sulle aree circostanti sabato sera ed è uno dei più potenti tifoni a colpite la zona da decenni. L'articolo Tifone Hagibis: il bilancio ...

Tifone Hagibis : la furia dell’acqua trascina via anche i rifiuti contaminati di Fukushima : Il Tifone Hagibis, che devastato il Giappone lo scorso fine settimana, ha trascinato fuori dai depositi diversi contenitori di scorie radioattive raccolte durante le operazioni di decontaminazione legata all’incidente nucleare di Fukushima del 2011, riversandoli in un fiume vicino: lo riporta il quotidiano Asahi. I contenitori facevano parte dei 2.667 involucri con all’interno erbacce, rami, terra e altri materiali raccolti durante ...

Il Tifone Hagibis ha fatto 47 vittime in Giappone : La situazione a Nagano dopo il passaggio del tifone (foto: JIJI PRESS/JIJI PRESS/AFP via Getty Images) Sabato 12 ottobre il Giappone è stato colpito dal più forte tifone degli ultimi 60 anni della sua storia. L’arrivo della tempesta, che è stata soprannominata Hagibis (“velocità” in filippino) e si è abbattuta con venti fino a 225 km/h, era stato anticipato ma ci sono state comunque vittime e danni. The Japan Times ha scritto che almeno 47 ...

Il Tifone Hagibis affonda nave cargo nella Baia di Tokyo : 7 marinai morti - 4 salvati : La nave mercantile Jia De, battente bandiera di Panama, è stata spazzata via dal Tifone Hagibis mentre era ormeggiata nella Baia di Tokio. Quattro marinai sono stati salvati dalla Guardia costiera giapponese mentre i corpi di altri 7 loro colleghi sono stati recuperati senza vita. Al momento resta un disperso.Continua a leggere

Giappone - si aggrava il bilancio delle vittime del Tifone Hagibis : 42 morti e 38mila sfollati : Continua a salire il bilancio dei morti causati dal tifone Hagibis in Giappone, mentre vanno avanti le operazioni di soccorso nelle regioni centro-orientali dell’arcipelago. Secondo le ultime rilevazioni del canale pubblico Nhk il numero delle vittime raggiunge quota 42, al quale si aggiungono 15 dispersi e quasi 200 feriti nel corso del fine settimana. La prefettura di Nagano è stata quella maggiormente colpita della furia del tifone, dopo il ...

Giappone in ginocchio dopo il passaggio del super Tifone Hagibis - oltre 40 morti : Allagamenti, inondazioni e migliaia di case al buio. In un giorno il 40% delle piogge di un anno. oltre 110 mila soccorritori al lavoro

110mila persone stanno partecipando alle ricerche dei dispersi per il Tifone Hagibis in Giappone : Sabato 12 ottobre il tifone Hagibis ha colpito il Giappone causando alluvioni, frane e la morte di almeno 35 persone, secondo stime citate dal Japen Times. Il tifone si è poi allontanato dal paese, lasciando però moltissimi danni e dispersi, che ufficialmente

Tifone Hagibis : si aggrava il bilancio delle vittime in Giappone - precipitazioni record : Il Tifone Hagibis ha causato devastanti danni nella parte centrale e orientale del Giappone: il bilancio, al momento, è di 35 vittime e 17 dispersi. Il governo ha riferito che in alcune zone di Nagano l’acqua ha raggiunto i 5 metri di altezza. Particolarmente colpita anche la prefettura di Fukushima. Decine di fiumi sono esondati, causando allagamenti di infrastrutture e centri abitati. Diverse zone del paese hanno registrato ...

Tifone Hagibis - Giappone : 21 fiumi hanno rotto gli argini - allagate vaste aree residenziali e distretti : A 24 ore dall’arrivo della più potente perturbazione da inizio anno, il Tifone Hagibis, almeno 27mila uomini delle Forze di autodifesa Giapponese sono stati dispiegati sul territorio, anche nell’area di Nagano, dove centinaia di persone sono a rischio a causa dello straripamento del fiume Chikuma. Il governo Giapponese ha accelerato gli sforzi per la ricerca di sopravvissuti dopo il passaggio del Tifone, che ha provocato lo ...

Si aggrava il bilancio del Tifone giapponese Hagibis : almeno 24 i morti - ci sono dispersi : In Giappone, dopo l'arrivo del tifone Hagibis, la situazione è grave come confermato dal segretario del governo nipponico Yoshihide Suga. Ora il tifone ha perso potenza (potrebbe essere declassato a ciclone tropicale), ma ha lasciato dietro di sé morte e ingenti danni. L'ultimo bilancio, fornito dalle autorità locali, conta almeno 24 morti. Ci sono dispersi, anche se non ci sono ancora ufficialità sui numeri definitivi. I feriti sarebbero ...

Giappone : passaggio devastante del Tifone Hagibis - 19 morti e 140 feriti : Il devastante tifone Hagibis, uno dei più potenti mai registrati in Giappone, ha purtroppo lasciato il segno. Ieri mattina il tifone ha effettuato il "landfall" poco a ovest di Tokyo con una potenza...

Giappone - Tifone Hagibis si abbatte su Tokyo : almeno 19 morti e oltre 100 feriti : E’ salito ad almeno 19 morti e 16 dispersi il bilancio, ancora provvisorio, del passaggio del supertifone Hagibis sul Giappone, lambendo la capitale Tokyo e provocando gigantesche alluvioni. Lo rende noto l’agenzia di stampa Kyodo, che azzarda anche un bilancio provvisorio di almeno 100 feriti. La macchina dei soccorsi è pienamente in moto e con imbarcazioni ed elicotteri si stanno raggiungendo tutte le zone alluvionate. Sono 228mila le case ...

Giappone - sale il numero delle vittime del Tifone Hagibis : almeno 19 morti e 16 dispersi : Il tifone Hagibis sta mettendo in ginocchio il Giappone: al momento il bilancio è di 19 morti, 16 dispersi, 150 feriti e più di 7 milioni di persone evacuate. Si tratta del tifone più violento degli ultimo 60 anni nel paese asiatico. Schierato anche l'esercito. Posticipate le sessioni di qualificazione del Gran Premio di Formula 1 a Suzuka e cancellate tre partite della coppa del mondo di rugby tra cui Nuova Zelanda-Italia.Continua a leggere