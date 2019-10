Il ritorno di Tricia Helfer in Lucifer non è quello che sembra | la prima foto dal set

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019) Unche alcuni fan già pregustavano:diin. L'attrice è apparsa durante la seconda e terza stagione della serie nel duplice ruolo di Charlotte Harris, nonché mamma del diabolico protagonista. Il personaggiova aver chiuso con la sua storia, almeno fino all'annuncio di qualche ora fa.Per la quinta e ultima stagione,inavrà la parte del tutto inedita di una nuova figura. Abbandonati i panni della sensuale madre del Diavolo, la star sarà un nuovo personaggio il cui nome non è stato svelato. I dettagli forniti da TV Line sono ovviamente scarsi e non sappiamo se l'attrice apparirà in un solo episodio oppure avrà un ruolo più ampio. Come annunciato lo scorso luglio, la stagione conclusiva di, inizialmente composta da 10 episodi (la lunghezza media di una stagione su Netflix), ha ricevuto altre sei ...

