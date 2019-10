Il presidente della Federcalcio bulgara si è dimesso dopo i cori razzisti dei tifosi

Processo Maroni - l’ex presidente della Lombardia : “Mai fatto pressioni a nessuno. Rifarei tutto - vicenda incredibile” : “Nella mia lunga attività istituzionale non ho mai fatto pressioni su nessuno, non ho mai preteso o chiesto di fare alcunché o di fare assumere qualcuno. E anche in questo caso ho solo fatto presente la necessità, perché Expo ne aveva bisogno, di avere delle persone qualificate sulla sicurezza. Punto. Se c’era la possibilità di farlo bene, sennò non era un problema“. Lo ha detto l’ex governatore lombardo, Roberto Maroni, a ...

Processo Maroni - in secondo grado chiesti 30 mesi per l’ex presidente della Lombardia : Il sostituto procuratore generale di Milano Vincenzo Calia ha chiesto di condannare a 2 e 6 mesi l’ex presidente della Lombardia, Roberto Maroni, tra gli imputati a Milano nel Processo di secondo grado con al centro le presunte pressioni per favorire due sue ex collaboratrici di quando era ministro dell’Interno. La proposta di pena avanzata al pg è identica a quella che a suo tempo era stata avanzata dalla Procura di Milano. secondo la sentenza ...

Cagliari - arrestato Scanu - ad della società di gestione dell’aeroporto ed ex presidente di Confindustria Sardegna : Alberto Scanu, l’amministratore delegato della Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari, è stato arrestato dalla Guardia di finanza per bancarotta fraudolenta nell’ambito di una inchiesta sulla gestione di alcune società del settore sanitario. A Scanu, ex presidente di Confindustria Sardegna, vengono contestati tra l’altro la distrazione di fondi, l’uso di prestanome e un buco di 60 milioni di euro. Il provvedimento ...

Cagliari - arrestato l’ad della società di gestione dell’aeroporto ed ex presidente di Confindustria Sardegna : Alberto Scanu, l’amministratore delegato della Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari, è stato arrestato dalla Guardia di finanza per bancarotta fraudolenta nell’ambito di una inchiesta sulla gestione di alcune società del settore sanitario. Scanu, Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dal pm Giangiacomo Pilia e firmato dal gip Giampaolo Casula. Ai domiciliari sono finite altre tre persone: la sorella di Scanu, Laura, ...

Giorgia Meloni - il sondaggio : il 72% degli italiani è per l'elezione diretta del presidente della Repubblica : Il 72 per cento degli italiani è favorevole all'elezione diretta del presidente della Repubblica. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da AnalisiPolitica. I contrari sono il 26% (il 2% non si esprime). «Non c'è alcun dubbio che gli italiani siano da tempo in massima parte per il presidenzialis

Il coraggio della competenza. L'ultima lezione di Draghi da presidente della Bce : Pubblichiamo il testo integrale dell'intervento di Mario Draghi, presidente della Bce, in occasione del conferimento della Laura honoris causa in Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Policy making, responsabilità e incertezza Fra poche settimane si concluderà il mio mandato di Presi

La Figc apre un’inchiesta sull’elezione di Micciché a presidente della Lega Calcio : Secondo quanto scrive Business Insider Italia, la Figc avrebbe aperto un’inchiesta sull’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Serie A. La procura federale starebbe indagando sull’assemblea in cui Micciché è stato eletto, tenutasi il 19 marzo 2018. In particolare, si punta il dito sul fatto che Micciché non abbia lasciato la carica nel CdA di RCS, guidata dal presidente del Torino Urbano Cairo e che quindi non sia di fatto ...

Nabil Karoui - candidato a presidente della Tunisia - è stato scarcerato : Nabil Karoui, candidato a presidente della Tunisia, è stato scarcerato. Karoui era stato arrestato a fine agosto con l’accusa di riciclaggio, frode finanziaria e corruzione, ma il suo partito sostiene che si tratti di un arresto fatto per screditare la

La Figc apre un’inchiesta sull’elezione di Miccichè a presidente della Serie A : La Figc avrebbe aperto un’inchiesta sull’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Serie A. Come riportato da Business Insider Italia, la procura federale starebbe infatti indagando sull’assemblea in cui Micciché è stato formalmente eletto nuovo presidente di lega il 19 marzo 2018. Tanti i temi che sarebbero al centro dell’indagine: dall’indipendenza di Miccichè (che non ha […] L'articolo La Figc ...

È morto Filippo Penati - ex presidente della Provincia di Milano : Penati, ex Ds, aveva 66 anni. Era malato da tempo. L’inizio della carriera nel Partito comunista italiano, poi fu sindaco a Sesto San Giovanni, tra il 1994 e il 2001

Morto Filippo Penati - l'ex presidente della Provincia di Milano. Era malato da tempo : Filippo Penati, ex presidente della Provincia di Milano e sindaco di Sesto San Giovanni, è Morto nelle ultime ore. Nato a Monza nel 1952, aveva 66 anni e da tempo combatteva contro il...

È morto Filippo Penati - ex presidente della Provincia di Milano : È morto Filippo Penati, dirigente del Partito democratico e presidente della Provincia di Milano dal 2004 al 2009. Penati, 66 anni, era malato da tempo. Penati è morto nella notte alla Multimedica di Sesto San Giovanni, la città dove fu sindaco per due mandati. Fu poi presidente della Provincia di Milano e capo della segreteria politica di Pierluigi Bersani quando era segretario del Pd.Nel 2011 sono iniziati i ...

Morto Filippo Penati - ex presidente della provincia di Milano. Colpito da una malattia durante le inchieste : È Morto Filippo Penati, dirigente del Partito democratico e presidente della provincia di Milano dal 2004 al 2009. Era malato da tempo, Colpito dalla malattia, raccontano fonti a lui vicine, durante gli anni delle inchieste che lo avevano visto coinvolto. L'ex sindaco di Sesto San Giovanni lascia du

Filippo Penati - morto l'ex presidente della Provincia di Milano. Era malato da tempo : morto Filippo Penati. Dirigente del PD, Presidente della Provincia di Milano dal 2004 al 2009, ex sindaco di Sesto San Giovanni, è morto nelle ultime ore dopo una lunga malattia. Nato a Monza...