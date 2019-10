Il maltempo flagella la Liguria Chiuso il piccolo San Bernardo

Fonte : agi

(Di martedì 15 ottobre 2019) Era atteso, a cominciare dalle regioni settentrionali, e subito ilha fatto sentire il suo peso. Specie in, dove quelle di stamattina e del pomeriggio sono state ore critiche a causa del passaggio sulla regione di una perturbazione molto forte. Allagamenti, strade chiuse, blackout, decine di interventi dei vigili del fuoco, rii arrivati ai livelli di guardia. Piogge abbondanti sin dalle prime ore, quasi 400 mm di pioggia (1 mm di pioggia corrisponde a 1 litro d'acqua per metro quadro) nei pressi del porto di Arenzano. Precipitazioni abbondanti anche a Fiorino (Genova) dove in sole 6 ore sono caduti 220 mm di pioggia. I corsi d'acqua hanno rischiato di esondare, ma ora sono tornati a livelli di sicurezza, a parte lo Stura che è uscito dagli argini e provocando alcuni allagamenti. Non sono mancate temporanee interruzioni di alcuni tratti autostradali e ritardi, ...

