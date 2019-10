Il Libro di Henry film stasera in tv 15 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di martedì 15 ottobre 2019) Ildiè ilin tv martedì 152019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV IlDiin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: The Book ofUSCITO IL: 23 novembre 2017GENERE: DrammaticoANNO: 2017REGIA: Colin Trevorrow: Jacob Tremblay, Naomi Watts, Lee Pace, Maddie Ziegler, Sarah Silverman, Tonya Pinkins, Dean Norris, Jaeden Lieberher, Bobby MoynihanDURATA: 105 Minuti IlDiin tv:Carpenter (Jaeden Lieberher), è un bambino molto intelligente. Vive in una piccola cittadina con la madre Susan (Naomi Watts), madre single, lavora come cameriera in una tavola calda insieme alla sua esuberante amica Sheila (Sarah Silverman), e il fratello minore Peter (Jacob Tremblay), ...

marialorenzini2 : RT @leepaceitaly1: Il libro di Henry/ Su Canale 5 il film con Naomi Watts (oggi, 15 ottobre 2019) - Daniela_Caruso : #IllibrodiHenry, qualche curiosità sul film con #NaomiWatts - ValentinaBonfat : RT @leepaceitaly1: Il libro di Henry/ Su Canale 5 il film con Naomi Watts (oggi, 15 ottobre 2019) -