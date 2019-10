Il governo piega la provincia di Bolzano | restano i termini Alto Adige e

M5s - Di Maio spiega la nuova organizzazione del movmento : “Resteremo al governo altri 10 anni” : “La riorganizzazione non serve ai parlamentari, agli attivisti, o agli eletti, ma serve a una Regione come questa dove se c’è un problema un cittadino non sa con chi parlare del Movimento”. Lo dice il leader M5S Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 Stelle annunciando che “dal 12 ottobre all’11 novembre tutte le persone che vogliono far parte della nuova squadra dovranno presentare i loro progetti”. E dopo la ...

Misiani ci spiega il piano del governo per cambiare il patto di stabilità e crescita : Roma. “Faremo tutto il possibile per evitare l’aumento dell’Iva perché un aumento della pressione fiscale sarebbe doppiamente negativo per un paese in stagnazione”. Cautela, dunque, ma ottimismo sulla possibilità di ottenere spazi di flessibilità dall’Europa per incentivare gli investimenti pubblici

TAV/ Il 'simbolo' che spiega l'imbarazzo del governo sull'alta velocità : Assenti le autorità italiane ai festeggiamenti per la caduta dell'ultimo diaframma di una galleria per il futuro collegamento Tav Torino-Lione

Massimo D'Alema e Davide Casaleggio - il retroscena che spiega come è nato il governo Pd-M5s : Una insospettabile rete dietro l'inciucio Pd-M5s. Sarebbe stato Massimo D'Alema a mettere in contatto Davide Casaleggio con Nicola Zingaretti, dando il "La" al ribaltone anti-Salvini. A sostenerlo, in un retroscena dettagliatissimo, è Ilario Lombardo su La Stampa, riferendo di "contatti" tra l'ex pr

governo - D’Uva (M5s) sbeffeggia la Lega : “Crisi? Dovrete spiegare per quale mojito… motivo l’avete fatto” : “Dovrete spiegare per quale mojito… motivo l’avete fatto”. A sbeffeggiare la Lega, dopo la crisi d’agosto, la caduta del Governo giallo-verde e la nascita della nuova maggioranza Pd-M5s per il Conte 2, è stato il capogruppo M5s Francesco D’Uva, nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera per il nuovo esecutivo. L'articolo Governo, D’Uva (M5s) sbeffeggia la Lega: “Crisi? Dovrete spiegare per ...

Il ministro Boccia ha spiegato perché il governo ha impugnato la legge sull'immigrazione del Friuli V. G. : Dice che la sua volontà è quella di “riappacificare il Paese”. Ma il suo primo giorno da ministro delle Autonomie è stato un attacco durissimo alla Regione Friuli Venezia Giulia, impugnando una legge sull'immigrazione ritenuta discriminatoria. Ciò che ha mandato su tutte le furie prima di tutto Matteo Salvini ("Vergogna assoluta, traditori”) in seconda battuta il governatore Massimiliano Fedriga ("Il governo dell'immigrazione selvaggia”). In ...

governo Conte 2 - Fraccaro : “Reddito e quota 100 non si toccano”. E sull’alleanza con il Pd spiega : “Legge di bilancio sarà banco di prova” : “Reddito e quota 100 non si toccano, garantisco”. Così il neo segretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un’intervista al Corriere della Sera assicura che i soldi per i due provvedimenti, circa 35 miliardi, si troveranno. “Abbiamo dimostrato di essere in grado di individuare coperture solide per le nostre proposte, lo faremo anche stavolta”, ha aggiunto l’esponente del Movimento 5 stelle ...

governo : Calenda - ‘Pd inspiegabile - daremo casa a riformisti’ (2) : (AdnKronos) – “Sarà prima di tutto -spiega Calenda- un lavoro di produzione di idee e di mobilitazione di classe dirigente. Un impegno serio che richiederà tempo. Nei prossimi giorni depositeremo il cambio dello Statuto trasformando SiamoEuropei in un movimento politico. Ragioneremo sull’opportunità di cambiare nome. A dicembre faremo partire il tesseramento. SiamoEuropei rimarrà un luogo aperto ai contributi di tutti. Di ...

governo : Calenda - ‘Pd inspiegabile - daremo casa a riformisti’ : Roma, 5 set. (AdnKronos) – “Il Governo PD-M5S-LeU è nato. Ho combattuto questa alleanza con tutte le mie forze. Le ragioni le ho spiegate tante volte e non vale la pena ripeterle ancora”. Lo scrive Carlo Calenda annunciando che nei prossimi giorni depositerà “il cambio dello Statuto trasformando SiamoEuropei in un movimento politico”. Per “preparare la nascita di un movimento politico ...

Salvini ritratta e spiega cosa intendeva per “pieni poteri” : “Volevo un governo operativo” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna sull'espressione pronunciata durante un comizio nel quale chiedeva per sé "pieni poteri". Secondo il segretario del Carroccio quella frase è stata strumentalizzata: "Intendevo pieni poteri nel rispetto della Costituzione. Volevo un governo operativo, non bloccato dai veti, come ormai era quello M5S-Lega”.

Così Giovanni Muciaccia spiega la crisi di governo (come un «art attack») : Sereno Variabile: Giovanni MuciacciaSereno Variabile: Giovanni MuciacciaSereno Variabile: Giovanni MuciacciaSereno Variabile: Giovanni MuciacciaX Makers: il nuovo show di Giovanni Muciaccia X Makers: il nuovo show di Giovanni Muciaccia X Makers: il nuovo show di Giovanni Muciaccia X Makers: il nuovo show di Giovanni Muciaccia La crisi di governo è un attacco d’arte, un mondo popolato da pupazzetti colorati a mano. Succede nel magico mondo ...

Se il Pd fa saltare il governo dovrà spiegarlo agli elettori - dice Di Battitsta : "Ieri alcuni esponenti del Partito Democratico hanno parlato di 'ultimatum' del Movimento 5 Stelle. E' davvero paradossale il fatto che quelli del Pd considerino ultimatum idee e soluzioni sacrosante per il benessere collettivo. Oltretutto nei 20 punti presentati ieri ci sono quelle riforme che il Pd e i suoi derivati hanno promesso per 20 anni senza mai realizzarle preferendo cedere agli ultimatum (quelli veri) di Berlusconi" scrive ...

Muciaccia "spiega" la crisi di governo in stile Art Attack con i "personaggi portasegreti" : “Come spiego l’attuale situazione politica ai miei bambini?”. Per rispondere alla domanda, il celebre conduttore di Art Attack si è lasciato prendere da un attacco d’arte.In un video postato sul suo profilo Facebook, Giovanni Mucciaccia utilizza carta, forbici e, ovviamente, colla vinilica, per fare satira politica sulla crisi di governo, utilizzando i “personaggi portasegreti” da lui creati, ...

governo - l’attacco d’arte di Giovanni Muciaccia per spiegare la crisi ai bambini : “Politici - non esagerate con la colla vinilica” : “L’attuale situazione politica spiegata ai miei bambini”, Giovanni Muciaccia ha postato un video sulla sua pagina facebook in cui spiega, con l’aiuto di alcuni pupazzi, il delicato momento di crisi politica. Un Salvini multiforme che incendia tutto e resta in mutande, un Di Maio che resta incollato alla poltrona e diventa amico del suo più acerrimo nemico Zingaretti: “Non esagerate con la colla vinilica, che ...