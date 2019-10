Il governo approva “salvo intese” il dl fisco e la legge di Bilancio Dal contante alle

Il governo approva “salvo intese” il dl fisco e la legge di Bilancio. Cosa prevede la manovra 2020 : Via libera salvo intese del Consiglio dei ministri, dopo oltre 4 ore, alla legge di Bilancio per il 2020 e al decreto fiscale collegato alla manovra. Nel 2020 Quota 100 non cambierà e le tasse saranno tagliate solo ai lavoratori. Su questi due pilastri regge il primo accordo sulla manovra, siglato da Pd e M5s

Milano : consiglio comunale approva piano di governo del territorio (3) : (AdnKronos) - Una città, 88 quartieri da chiamare per nome. Gli 88 quartieri di Milano verranno valorizzati attraverso la rigenerazione di piazze, spazi pubblici e offerta di servizi ai cittadini, con l’obiettivo di superare il divario territoriale e sociale tra centro e periferia, creando una città

Milano : consiglio comunale approva piano di governo del territorio (2) : (AdnKronos) - San Siro, Goccia-Bovisa, piazza d’Armi, Ronchetto, Porto di Mare e Rubattino sono le 6 aree della città che si svilupperanno a partire dall’insediamento di “Grandi Funzioni Urbane” come ospedali, impianti sportivi, parchi urbani, sedi amministrative. Alla Goccia-Bovisa, dove è già in c

Milano : consiglio comunale approva piano di governo del territorio : Milano, 14 ott. (AdnKronos) - Con 26 voti favorevoli e 12 contrari, il consiglio comunale di Milano ha approvato il piano di governo del territorio comprendente il nuovo Documento di piano, la variante del piano dei Servizi, comprensivo del piano per le Attrezzature Religiose e la variante del piano

Manovra - Bersani su approvazione del Nadef : “Il governo ha evitato di cercarsi il freddo nel letto. Ha fatto cioè cose semplici e serie” : “approvazione del Nadef alla Camera? Diciamo che così il governo ha evitato di cercarsi il freddo nel letto“. E’ la metafora adottata dal deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, in collegamento con L’Aria che Tira (La7), per spiegare il via libera della Camera alla risoluzione presentata dalla maggioranza sulla Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef). E aggiunge: “Il governo, in questo modo, ...

governo approva il Def : deficit al 2 - 2% nel 2020 : Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa sera la Nota di aggiornamento al Def, mettendo nero su bianco l'impegno per stoppare l'aumento dell'Iva, preannunciando un deficit al 2,2% nel 2020. Il Premier Conte si è detto soddisfatto dell'approvazione, in linea con il "progetto politico molto articolato" che ha presentato alle Camere nel giorno della fiducia: "Progettiamo, già con questa manovra, di avviare la digitalizzazione, la ...

Il governo ha approvato l’aggiornamento al DEF : Il deficit salirà fino al fino al 2,2 per cento del PIL, la manovra varrà circa 29 miliardi di euro – di cui 7 provenienti dalla lotta all’evasione – e servirà a evitare aumento dell’IVA e riduzione del “cuneo fiscale”

Manovra - il governo approva il Def. Conte : Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato la norma introdotta dal governo Trump per limitare le richieste di asilo dei migranti : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’entrata in vigore della norma introdotta lo scorso luglio dall’amministrazione Trump con l’intento di limitare drasticamente la possibilità dei migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti. La norma, che era stata sospesa dopo

governo - la Camera approva la mozione sulla fiducia : 343 sì - 263 no e 3 astenuti : Nell’Aula della Camera dei deputati le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A seguire, la discussione sulle comunicazioni del Governo, la replica di Conte, le dichiarazioni di voto e la votazione per appello nominale. La Camera ha approvato la mozione di maggioranza sulla fiducia al Governo Conte. I sì sono stati 343, i no 263 e tre gli astenuti. L'articolo Governo, la Camera approva la mozione sulla ...

In Cina è stato ordinato il primo vescovo che ha ricevuto l’approvazione sia dal Vaticano che dal governo cinese : In Cina è stato ordinato il primo vescovo che ha ricevuto l’approvazione sia dal Vaticano che dal governo cinese: si chiama Antonio Yao Shun e Avvenire ha scritto che è «un esperto di liturgia e finora vicario generale della diocesi,