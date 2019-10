Il duello tv tra Renzi e Salvini  Il leghista | «Ho il 33%»  L’ex premier | «Solo parole»

Renzi contro Salvini - da Vespa oggi duello tra i Matteo ‘diversi’ : Settantacinque minuti 'Matteo contro Matteo'. Nella settimana che li vedra' entrambi protagonisti, nel week end, con il battesimo del nuovo movimento 'Italia viva' alla Leopolda, per il primo, e l'investitura della piazza romana a consacrare la sua leadership nel centrodestra, per il secondo, Matteo Renzi e Matteo Salvini si 'sfidano', stasera, ospiti di Bruno Vespa e 'Porta a porta', nel loro primo duello televisivo. Appuntamento alle 18 per la ...

Le Parole della settimana - duello tra Roberto Burioni ed Eva Riccobono sull'omeopatia : duello sull’efficacia dell’omeopatia a Le Parole della settimana. I protagonisti? Distantissimi come mondi ed esperienze: da una parte Roberto Burioni, che sul tema ha da poco pubblicato un libro, dall’altra la modella e attrice Eva Riccobono.I due si ritrovano nello studio di Massimo Gramellini per motivi diversi, ma il confronto diventa inevitabile quando la Riccobono racconta di una cistite “curata” proprio grazie all’omeopatia. “Sì, uso ...

Calciomercato : duello tra Milan e Inter per Javi Martinez ed Eriksen (RUMORS) : Il Milan potrebbe competere con diverse squadre della Serie A per l'acquisto del centrocampista veterano del Bayern Monaco Javi Martinez. Martedì scorso il club rossonero ha licenziato l'allenatore Marco Giampaolo e mercoledì è stata confermata la nomina di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan. L'ex coach della Fiorentina e della Lazio vorrà mettere la propria impronta sulla squadra il più presto possibile, con i rossoneri che hanno ...

Portogallo al voto - duello a sinistra : 23.00 Portogallo al voto per il rinnovo dei 230 seggi del Parlamento. Un voto che si profila come un braccio di ferro tra il premier uscente, il socialista Antonio Costa, e Rui Rio, leader del Partito social-democratico (Psd) dal 2018. Favorito nei sondaggi il Partito Socialista,accreditato tra il 36,5% e il 38% dei voti,che darebbe a Costa al massimo 114 deputati,due in meno dalla maggioranza assoluta. E' la seconda volta negli ultimi 20 anni ...

In Russia duello Ferrari-Mercedes anche per strategia : In Russia, quarta pole consecutiva per Charles Leclerc su Ferrari, che ha superato il Q2 con pneumatici C4 soft, poi usati per tutto il Q3. Diversa strategia per i due piloti Mercedes, che hanno superato il Q2 su medium, mescola con cui partiranno in gara. Seconda posizione per Lewis Hamilton (Mercedes) davanti a Sebastian Vettel […] L'articolo In Russia duello Ferrari-Mercedes anche per strategia sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Inter - duello di mercato con la Juventus : tra gli obiettivi in comune ci sarebbe Tonali : Inter e Juventus sono state le grandi protagoniste dell'ultima sessione estiva di calciomercato. Le due società hanno dato vita, in particolar modo, ad un duello per accaparrarsi le prestazioni del centravanti belga, Romelu Lukaku. Ad avere la meglio sono stati i nerazzurri che lo hanno acquistato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro, il colpo più costoso della storia del club meneghino. Bianconeri penalizzati anche dal ...

Red Bull soundclash - gratis con il Mattino al duello a colpi di rap tra Frah Quintale e Carl Brave : È un vero duello, anzi più di un duello, una sfida a due quello che, in esclusiva nazionale, «Red Bull soundclash» ha convocato per il 23 novembre a Napoli, al...

duello legale tra Mediaset e Vivendi - cause in Spagna e Olanda : Nuova tornata di rendez-vous nei tribunali fra Mediaset e Vivendi. A renderla nota la stessa Mediaset, tracciando così la roadmap che vedrà contrapposti il Biscione e quella Vivendi che punta al fronte legale per cercare di far naufragare il progetto Media For Europe

Governo - battaglia tra M5S sui vice. duello Castelli-Buffagni al Mef. Fiano e Sibilia per il Viminale : L'obiettivo del premier Giuseppe Conte è chiudere anche la partita delle nomine dei sottosegretari in quarantotto ore. Possibile, ma non semplice. Anche perché non si può...

F1 - GP Italia 2019 : il duello corpo a corpo tra Leclerc e Hamilton. Contatto al limite del regolamento - il monegasco ha chiuso la porta : Il Gran Premio d’Italia 2019 ha regalato grandissimo spettacolo dalla partenza alla bandiera a scacchi ai tifosi presenti sugli spalti del circuito di Monza ed è stato caratterizzato principalmente dal duello ravvicinato per la vittoria tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il rookie della Ferrari ed il cinque volte campione iridato della Mercedes si sono dati battaglia sin dai primi metri della gara con il monegasco sempre impegnato a ...

Diretta GP Italia : Il duello è ora tra Leclerc e Bottas - divisi da un secondo : Verstappen ha passato Giiovinazzi per l'ottava posizione Ritiro di Magnussen che perde così la zona punti 45° giro - Bottas si avvicina ed e a 1" da Leclerc 44° giro...

US Open 2019 - è il giorno della finale femminile : duello generazionale tra Serena Williams e Bianca Andreescu : A Flushing Meadows è il giorno della finale del singolare femminile degli US Open 2019, probabilmente la più affascinante che si potesse desiderare, ossia un vero e proprio duello generazionale tra Serena Williams e Bianca Andreescu. C’è un precedente, oltretutto recentissimo, tra le due protagoniste, e risale allo scorso 11 agosto, quando nella finale di Toronto Serena, bloccata dal mal di schiena, dovette ritirarsi sul 3-1 a favore della ...

CLASSIFICA VUELTA 2019/ Roglic maglia rossa - grande duello tra i giovani! - 12tappa - : CLASSIFICA VUELTA 2019: maglia rossa sulle spalle di Primoz Roglic. Appassionante il duello tra due ottimi giovani, Miguel Angel Lopez e Tadej Pogacar.