Idrogeno | la sfida legata alla sostenibilità di eolico e fotovoltaico Dai treni alle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Dautomobili ai, dagli impiantistazioni di rifornimento, finodistilleria che testa l’utilizzo dell’per produrre gin sostenibile. Mentre il premier Giuseppe Conte definisce laall’“il primo dei pilastri su cui si fonda il Green New Deal” e il gestore italiano della rete del gas Snam annuncia che entro l’anno raddoppierà i numeri della sperimentazione che miscela gas naturale edal 5 al 10%, la corsa all’accelera e sempre più Paesi vi prendono parte. L’APPELLO DELL’ACEA – Anche se, proprio in queste ore, l’Associazione europea dei produttori di automobili (Acea) ha sollecitato l’Ue a investire di più nelle stazioni di rifornimento di, poiché l’attuale infrastruttura è “gravemente carente”. Oggi in tutta l’Unione ci sono solo 125 stazioni. Nel 2018 in Germania ne sono state inaugurate 17 e oggi in tutto il ...

