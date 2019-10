Fonte : quotidianodiragusa

(Di martedì 15 ottobre 2019) Una bellissima festa ha salutato la 25^ edizione di. Domenica 13 ottobre, il consueto Galà dei Saluti.di

quotidianodirg : Ibla Buskers: festival degli artisti di strada di Sicilia - fedeblangi : Ma quindi, ieri sono andato con i miei amici a mangiare un kebab e dopo siamo andati ad Ibla per i buskers... in re… - palermo24h : Ibla Buskers, per il 25esimo anno gli artisti in strada -