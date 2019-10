I nuovi appuntamenti dell’Orchestra Sinfonica Nova Amadeus a Roma e nel Lazio : Proseguono a Roma e nel Lazio i concerti dell’Orchestra Nova Amadeus: il prossimo 20 ottobre presso la chiesa di San Paolo Entro le Mura (via Nazionale – Roma) verrà eseguita la Missa in Angustiis “Nelson Messe” di F.J. ...

nuovi concerti di Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna - 21 appuntamenti per Stasera Gioco In Casa – Una Vita Di Canzoni : Nuovi concerti di Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna si aggiungono a quelli già annunciati e in programma tra novembre e gennaio. Dal 1° novembre, Gianni Morandi terrà una residency al Teatro Duse esibendosi nei giorni: 1, 2, 3, 7, 14, 21 e 28 del mese di novembre. A dicembre sarà in concerto nei giorni: 5, 12, 20, 21, 22, 26, 29 e 31. La residency proseguirà a gennaio con la data del 3 già annunciata nelle scorse settimane. A ...

Campidoglio - ecco i nuovi appuntamenti dell’Estate Romana dal 19 al 25 settembre : Ancora una settimana ricca di eventi per l’Estate Romana 2019. Teatro, musica, cinema, mostre e passeggiate per la città: fino al 30 settembre, in ogni Municipio, tante occasioni per vivere e conoscere la Capitale grazie al contributo delle tante realtà risultate idonee ai due avvisi pubblici Estate Romana 2019 ma anche delle istituzioni culturali cittadine. Qui alcuni degli appuntamenti dal 19 al 25 settembre. Il programma, in continuo ...