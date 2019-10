I finanziamenti al gas spaccano l’Ue | rinviato voto su nuova politica verde della Bei

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Doveva essere una giornata memorabile per la lotta al cambiamento climatico: il Consiglio d'AmministrazioneBei (Banca europea degli investimenti) avrebbe dovuto prendere, ieri a Lussemburgo, la decisione di varare la sua "di prestiti energetici", smettendo di finanziare qualunque progetto o attività riguardante le fonti di energia fossili a partire dalla fine del 2020 e concentrandosi invece sulle energie rinnovabili e sull'economia "low carbon". Ma il, da parte dei rappresentanti dei 28 Stati membri dell'Ue che siedono nel Board, non c'è stato: dopo un'intensa discussione definita "costruttiva" dalla stessa Banca, si è deciso di posporre la decisione al 14 novembre.Il rinvio cela, in realtà, forti divisioni fra gli Stati membri sulla scelta radicaleBei, che è sostenuta soprattutto dai paesi nordici, dalla Francia e dalla Spagna. La osteggiano, ...