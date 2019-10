I film che ' fanno bene al cuore' | così alcune scene influiscono sulle emozioni

El Camino – Il film di Breaking Bad e quel un finale alternativo che avrebbe fatto infuriare i fan : Sei anni dopo la fine della serie, Netflix ha pubblicato El Camino - Il film di Breaking Bad, che ha spiegato cos'è successo a Jesse Pinkman in seguito alla sua fuga nel finale. La pellicola ci spiega in che modo il personaggio interpretato da Aaron Paul sia sfuggito a un destino avverso, grazie all'aiuto di qualche volto familiare di Albuquerque. Sia Paul che Vince Gilligan, creatore di Breaking Bad che ha scritto e diretto El Camino, ...

A due anni dalla scomparsa di Michele Scarponi nasce il docufilm “Gambe”. OM intervista il fratello Marco : Michele Scarponi, classe ’79, ciclista già a otto anni, professionista dal 2002, l’anno della sua prima vittoria di tappa nella Settimana Ciclistica Lombarda, ha ottenuto una carriera di successi fino ad arrivare al Tour de France del 2014 e al Giro d’Italia 2016. Il campione è stato investito durante un allenamento da un furgone in strada, a Filottrano in provincia di Ancona e ha perso la vita. A due anni dalla scomparsa di Michele Scarponi ...

Verissimo - la Toffanin anticipa che Bisio sarà in desabille all'inizio del suo nuovo film : Ieri, sabato 12 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. Dopo aver intervistato Martin Castrogiovanni, la padrona di casa ha accolto nel suo salotto televisivo Claudio Bisio e Lucia Ocone, i quali hanno presentato il prossimo film in uscita "Se mi vuoi bene", diretto da Fausto Brizzi. La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 17 ottobre. Quando ...

“El Camino” - ecco perché vedere il film sequel di Breaking Bad (anche se non avete seguito la serie) : Potrebbe perfino essere uno di quei film di genere vagamente astratti, tra Wim Wenders e David Lynch, ovviamente un po’ strafatti di metanfetamine. El Camino – a Breaking Bad movie (da poche ore online su Netflix) preso così, senza aver mai visto un episodio che uno di una delle serie più amate al mondo, potrebbe finire tra le pieghe di un festival di cinema di lusso. Un tizio solitario impaurito, pieno di cicatrici nel viso, fugge nella notte ...

Morto Carlo Croccolo - dai film con Totò (che doppiò) a «Tre uomini e una gamba» : Morto Carlo Croccolo: l'attore 92enne lavorò al fianco di Totò e lo doppiò in molti film. «Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato...

NON SUCCEDE - MA SE SUCCEDE…/ Il film che ricorda la forza della commedia : Il film di Jonathan Levine con Charlize Theron e Seth Rogen è una commedia che sembra funzionare, grazie anche agli attori

Joker - un film ruffiano che senza violenza sarebbe un racconto ordinario : +++ ATTENZIONE SPOILER +++ A Venezia devono aver invertito i premi: a Joaquin Phoenix dovevano dare quello come miglior attore, lasciando perdere un film certo degno di nota ma ruffiano quant’altri mai. Todd Phillips gira un film tutto attorno a Phoenix, che è un dio dell’Olimpo e tiene due ore con la sua faccia e le sue mossette. Attore mostruoso, immenso; colonna sonora splendida; regia ammiccante; ralenty “artistico” à ...

Primo trailer del film natalizio di Velvet - con Paula Echevarría e Miguel Ángel Silvestre per l’addio alla serie : Il 20 dicembre la piattaforma spagnola Movistar+ presenterà in prima visione assoluta il film natalizio di Velvet Collection, il capitolo finale che rappresenta la conclusione tanto dello spin-off quanto della serie originale da cui è tratto. Velvet Collection, spin-off della serie originale Velvet di Antena 3, non è stato rinnovato per una terza stagione e si conclude con un episodio speciale dall'atmosfera natalizia. Concepito come ...

Le verità è un film sulla famiglia fatta di storie che a volte si contraddicono : https://www.youtube.com/watch?v=rXv0s-bfCqY Nonostante abbia attori e attrici francesi (più l’americano Ethan Hawke), nonostante sia ambientato a Parigi, racconti della famiglia di una grande attrice francese, sia parlato in francese da personaggi francesi e abbia la fotografia e il look del cinema francese moderno, lo stesso Le verità è un film giapponese. Non lo è nominalmente perché la produzione, per l’appunto, viene tutta dalla Francia ma ...

«El Camino» - quando e a che ora esce - trailer e trama del film di «Breaking Bad» : Con la pubblicazione del trailer definitivo, è ufficialmente scattato il conto alla rovescia per El Camino, il film di Breaking Bad, che sarà disponibile su Netflix a partire dall’11 ottobre. Proprio come la serie di cui è sequel, El Camino è ideato, scritto e diretto da Vince Gilligan e percorre la storia di Jesse Pinkman dopo l’epilogo di Breaking Bad. Nonostante il progetto sia stato mantenuto quasi ...

Reunion di Breaking Bad - foto del cast alla première del film El Camino (e c’è anche Walter White) : C'erano proprio tutti alla Reunion di Breaking Bad. Il cast della serie cult si è incontrato in occasione della première del film sequel, El Camino, in arrivo su Netflix l'11 ottobre. Il lungometraggio, fortemente voluto da Vince Gilligan, ideatore di Breaking Bad, riprende le vicende di Jesse Pinkman dopo il finale dello show. L'anteprima mondiale del film si è svolta a Los Angeles e alcuni fan fortunati hanno avuto occasione di rivedere ...

SOLE A CATINELLE - CANALE 5/ Curiosità sul film con Checco Zalone - 8 ottobre 2019 - : SOLE a CATINELLE va in onda su CANALE 5 martedì 8 ottobre alle ore 21:35. Nel cast oltre a Checco Zalone, piccano Valeria Cavalli. Curiosità sul film

Sole a catinelle : cast - trama e curiosità del terzo film di Checco Zalone : Sebbene sia del 2013, Sole a catinelle, il terzo film del comico pugliese Checco Zalone con la regia di Gennaro Nunziante, è già un classico del cinema italiano e Canale 5 lo ripropone martedì 8 ottobre alle ore 21.35. Sole a catinelle: trailer Sole a catinelle: trama “Se sarai promosso con tutti dieci, papà ti regala una vacanza da sogno”. È questa promessa l’incubo di Checco, ex cameriere ora venditore di aspirapolveri in ...

Accordo Netflix-Mediaset : tra i film anche un biopic su Roberto Baggio : Alleanza tra Netflix e Mediaset nella produzione di contenuti: i due gruppi hanno annunciato la partnership che riguarderà sette film. “Vogliamo finanziare dei bei film che passino prima su Netflix e poi su Mediaset. Pensiamo sia l’inizio di una nuova forma di collaborazione e insieme vogliamo finanziare nuovi contenuti, nuove storie da raccontare per il […] L'articolo Accordo Netflix-Mediaset: tra i film anche un biopic su ...