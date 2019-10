Ho salvato Donatella Versace dalla droga Le rivelazioni di Elton John

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Carlo Lanna L'autobiografia discuote il mondo dello spettacolo e non passa inosservata la storia diche avrebbe chiesto l'aiuto del cantante per uscire dal tunnel dellaOggi, martedì 15 ottobre, è prevista la pubblicazione di "Me" l’autobiografia ufficiale del celeberrimo. Il divo della musica pop che ha segnato un’era con le sue canzoni e il suo carattere così stravagante, si rivela senza freni, raccontando particolari inediti della sua vita da artista. Dopo quelle che hanno riguardato Lady D., in cuiafferma che la principessa si sarebbe trovata in un triangolo amoroso fra Richard Gere e Sylvester Stallone, ora spuntano quelle su. La stilista è stata grande amica die il cantante racconta un momento della sua vita in cui hada un grave pericolo. "Ricordo molto bene il momento ...