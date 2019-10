GUERRA USA-CINA Lo scambio con Trump che può salvare l' Ue

Dazi Usa - Trump annuncia una tregua nella GUERRA commerciale con la Cina : nessuna nuova sanzione dal 15 ottobre. Le Borse volano : Da una parte il fronte europeo, con i Dazi degli Usa pronti a scattare il 18 ottobre anche su una parte del made in Italy, dal parmigiano agli amari. Dall’altra l’annuncio di una prima “pace” che metterebbe fine alla guerra commerciale con la Cina. A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in persona che parla di “fase uno“: non ancora lo storico patto per risolvere tutte le annose questioni ...

GUERRA TURCHIA-SIRIA : INVASIONE E RAID/ Usa "curdi abbandonati da Trump" : Turchia, GUERRA curdi in Siria: INVASIONE e RAID. Erdogan: 'Iniziata offensiva contro i curdi'. Ira Francia e Italia, Rep Usa 'Trump ha abbandonato i curdi'

Usa-Cina - GUERRA anche sul basket Metà dei ricavi Nba è a rischio : Il tweet su Hong Kong del general manager dei Rockets, ex team di Yao Ming, scatena un caso economico e diplomatico tra Nba e Cina. E tra Nba e Usa, nel nuovo scenario da guerra fredda Segui su affaritaliani.it

Soffiate - viaggi segreti - complotti La GUERRA delle spie tra Usa e Italia : Anche l'Italia è finita nella teoria del complotto sul "deep state" anti Trump. Dalle Soffiate sul Kievgate ai viaggi di Barr fino al ruolo del docente maltese Mifsud: è la guerra delle spie Segui su affarItaliani.it

GUERRA nucleare - cosa succede se Usa e Russia si fanno GUERRA : cosa succederebbe se Usa e Russia si facessero una guerra nucleare? Questa estate gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato nucleare Inf, firmato nel 1987 da Reagan con Gorbaciov nello storico incontro di Reykjavik, dopo che Usa e Nato avevano accusato la Russia di «violazione del trattato». L'accordo prevedeva che nessuno potesse implementare un arsenale di missili intermedi nucleari (Inf, Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). ...

E’ GUERRA commerciale tra Europa e Usa : “Tu mi tassi il Parmigiano? E io ti tasso blue jeans e noccioline” : “L’Ue deplora la decisione degli Usa di imporre dazi ulteriori sulle esportazioni europee, ciò andrà a nuocere le imprese americane e complicherà i negoziati“. E’ quanto dichiarato da un portavoce della Commissione europea in merito al via libera della Wto ai dazi come risposta agli aiuti pubblici illegali ad Airbus. Dunque, “l’Ue ha il diritto di imporre contromisure agli Usa. La lista preliminare dei ...

Airbus vs Boeing - la GUERRA dietro ai dazi/ Sfida Usa-Ue dagli aerei al commercio : guerra Airbus-Boeing dietro alla svolta sui dazi Usa contro l'Ue: dove nasce il conflitto - dagli aerei fino al commercio - e cosa rischia l'Italia

Che succede ora che gli Usa hanno scatenato la GUERRA dei dazi? : La guerra dei dazi arriva in Italia, minacciando di spedirla in recessione, e apre uno scontro tra Roma e Washington nelle stesse ore in cui Mike Pompeo è in visita nella penisola. Il Wto ha dato agli Stati Uniti il via libera a imporre dazi per 7,5 miliardi di dollari contro l'Unione europea, accusato di aver fornito aiuti illegali ad Airbus. La sentenza segna un momento chiave nella disputa ultra decennale tra i due blocchi economici. Nei ...

Aereo della Seconda GUERRA Mondiale precipita al suolo e prende fuoco : strage in Usa : Un Boeing B-17 della Seconda Guerra Mondiale è precipitato al suolo, poco dopo il decollo, nel corso di uno spettacolo all'aeroporto internazionale di Bradley, appena fuori Hartford in Connecticut. A bordo c'erano 13 persone ma è ancora in fase di aggiornamento il bilancio ufficiale delle vittime: "Non vogliamo commettere errori".Continua a leggere

TERZA GUERRA MONDIALE/ Taiwan - la Cina si prepara allo scontro con gli Usa : La Cina sta sviluppando la sua marina militare in previsione di uno scontro con gli Usa per Taiwan. Ma Pechino pensa anche all'Africa e al Sudest asiatico

L’arma segreta degli USA durante la seconda GUERRA mondiale : il ritardo mentale : L’arma segreta degli USA durante la seconda guerra mondiale: il ritardo mentale È la seconda guerra mondiale, e Pearl Harbour è successo due mesi fa. Gli USA lavorano per trovare nuove armi con cui sconfiggere noi, i tedeschi e i giapponesi. Scienziati, ingegneri e geni del male vengono reclutati nelle università e nelle prigioni con criteri di selezione livello “respira”. Ognuno di questi novelli Dr.Stranamore vuole contribuire alla vittoria ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Usa vs. Iran - Trump ripete l'errore di Obama con la Libia? : L'attacco degli Houthi yemeniti agli impianti petroliferi sauditi è un punto di svolta per il Medio Oriente e per gli Usa

Usa inviano truppe a Riad dopo attacco a pozzi petroliferi. E Iran avverte : il Paese che ci attacca sarà campo di GUERRA : Gli Stati Uniti inviano truppe in Medio Oriente dopo l'attacco ai pozzi petroliferi in Arabia Saudita attribuito all'Iran. "In risposta alla richiesta dell'Arabia Saudita, il presidente (Donald Trump) ha approvato il dispiegamento di forze Usa che... saranno impegnate in primo luogo sulla difesa aerea e missilistica", ha annunciato durante una conferenza stampa il capo del Pentagono, Mark Esper, affiancato dal capo degli stati maggiori congiunti ...

Usa inviano truppe a Riad dopo attacco a pozzi petroliferi. Iran : il Paese che ci attacca sarà campo di GUERRA : Gli Stati Uniti inviano truppe in Medio Oriente dopo l'attacco ai pozzi petroliferi in Arabia Saudita attribuito all'Iran. "In risposta alla richiesta dell'Arabia Saudita, il presidente (Donald Trump) ha approvato il dispiegamento di forze Usa che... saranno impegnate in primo luogo sulla difesa aerea e missilistica", ha annunciato durante una conferenza stampa il capo del Pentagono, Mark Esper, affiancato dal capo degli stati maggiori congiunti ...