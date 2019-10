Guerra in Siria | perché la Turchia bombarda i curdi | il conflitto spiegato in 4 punti

Trump annuncia sanzioni contro la Turchia ma la Guerra in Siria si allarga : Imporrà dazi raddoppiati al 50% sull'acciaio importato dal Paese, riportandoli al livello precedente ad una riduzione avvenuta a maggio

Siria - le milizie curde vanno in Guerra ascoltando i Rage Against the Machine : il video pubblicato dal batterista della band : Le milizie curde che vanno in guerra ascoltando a tutto volume “Down Rodeo” dei Rage Against the Machine. È la scena immortalata in un video poi condiviso sui social da Brad Wilk, storico batterista della band rock, che lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram commentando: “Le milizie curdo anarco-comuniste guidano verso il fronte per combattere l’invasione turca facendo esplodere la ‘Rabbia’ (giocando sul ...

Guerra Siria - TRUPPE ASSAD AL CONFINE/ Di Maio "pronto embargo armi a Turchia" : GUERRA SIRIA, TRUPPE ASSAD vicino al CONFINE: Erdogan 'ok da Putin per GUERRA a Kobane contro terroristi curdi'. Di Maio 'embargo armi anti-Turchia'

Guerra in Siria - Di Maio : “L’Italia blocca l’export di armi verso la Turchia” : Il ministro degli Esteri Di Maio ha annunciato che l'Italia nelle prossime ore varerà un decreto per bloccare la vendita di armi verso la Turchia. " Lo stop alla vendita di armi "riguarda quello che succede da domani in poi - ha chiarito Di Maio - Domani nell'informativa alla Camera sulla Siria spiegherò anche i dettagli del decreto".Continua a leggere

Perché la Guerra in Siria mette a rischio la finale di Champions : Dopo il saluto militare della nazionale turca l'Uefa sta valutando possibili sanzioni, senza escludere l'ipotesi di cambiare...

Turchia - esercito di Erdogan verso Kobane. Le truppe siriane si muovono : sull'orlo della Guerra internazionale : La Turchia si appresta ad attaccare Kobane. Le milizie arabe filo-turche e l'esercito di Ankara stanno per sferrare l'offensiva verso la città-simbolo della resistenza curda, dopo essere entrati nel Nord della Siria a Ovest del fiume Eufrate, una zona che era già controllata dalla Turchia. Nel fratt

Guerra in Siria - l’appello delle donne curde : “A tutti i popoli che amano la libertà - aiutateci” : L'appello delle donne curde "di varie culture e fedi delle terre antiche della Mesopotamia a tutte le donne e ai popoli del mondo che amano la liberà". Tra le loro richieste, la fine dell’invasione e dell’occupazione della Turchia nella Siria del Nord e dell'Est e lo stop da parte dell'Europa alla vendita delle armi ad Ankara.Continua a leggere

Guerra in Siria : sequestrati 4 soccorritori - già 130mila sfollati : Quattro soccorritori umanitari sono stati sequestrati nel nord-est della Siria. Lo riferisce la Mezzaluna rossa curdo-Siriana, sostenendo che i volontari sono membri della stessa organizzazione. Il sequestro è avvenuto nella zona di Tall Abyad, al confine tra Turchia e Siria, per opera di milizie arabo-Siriane cooptate da Ankara. Intanto, secondo l’Onu, dall’inizio dell’offensiva turca contro i curdi presenti nel nord est ...

Guerra in Siria - perché la Turchia bombarda i curdi : il conflitto spiegato in 4 punti : La strategia di Ankara, il ricatto di Erdogan, il ruolo di Trump e dell'Europa, un Paese in macerie e un popolo mai nato: è...

Guerra in Siria - i calciatori turchi festeggiano la vittoria con il saluto militare pro Erdogan : Il calcio turco sostiene l’attacco in Siria. Almeno i membri della nazionale che hanno festeggiato la vittoria contro l’Albania, nella partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020, schierandosi sull’attenti e facendo un saluto militare davanti alla loro tifoseria subito dopo il gol decisivo segnato da Tosun al 90esimo. Il gesto dei padroni di casa non è passato inosservato, così come il suo messaggio: la squadra di ...

Guerra in Siria - Salvini : “Ci vuole lo stop definitivo all’ingresso della Turchia nell’Ue” : Matteo Salvini da Perugia invoca lo stop definitivo a qualsiasi ipotesi di ingresso della Turchia in Europa: "Chiedo che venga annullato definitivamente ogni finanziamento e ogni ipotesi d'ingresso, presente e futuro, della Turchia in Europa. Sta portando avanti un'azione criminale nel silenzio generale".Continua a leggere

Guerra Turchia Siria/ Escalation militare - Onu : '100 mila persone in fuga' : Guerra Turchia Siria, centinaia di curdi morti: Usa, Ue e Italia contro Erdogan. Nato precisa: 'No a esclusione di Ankara da Patto Atlantico'.

Guerra in Siria - l’Italia fermi la vendita di armi verso la Turchia : Rete italiana per il disarmo ha lanciato un appello al governo, affinché interrompa l'invio di forniture militari alla Turchia, applicando la legge 185 del 1990: "È inaccettabile che il nostro Paese, che ha attivamente sostenuto l'impegno delle popolazioni curde di contrasto all'ISIS, continui a inviare sistemi militari alla Turchia. È giunto il momento che il Parlamento faccia sentire la propria voce".Continua a leggere

Guerra in Siria - perché la Turchia bombarda i curdi : il conflitto spiegato in 4 punti : La strategia di Ankara, il ricatto di Erdogan, il ruolo di Trump e dell'Europa, un Paese in macerie e un popolo mai nato: è...