Guardiola indipendentista e barricadero | «La Spagna sta vivendo una deriva autoritaria»

ilnapolista

(Di martedì 15 ottobre 2019) Ieri a Madrid la Corte Suprema Spagnola ha condannato i leader separatisti che organizzarono il referendum separatista a ottobre 2017. La Stampa scrive di nove condanne: per un minimo di nove anni di reclusione fino a un massimo di tredici. Ieri il Barcellona ha emesso un comunicato di condanna e in serata è sceso in campo Pepche ha affidato la sua presa di posizione a un video affidato alla piattaforma “Tsunami Democratic” e rilanciato da Bbc e Afp., oggi tecnico del City, è da sempre un attivista e un sostenitore della causa catalana. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello sport. La sentenza è un attacco diretto ai diritti umani, al diritto di manifestare e di riunirsi, alla libertà d’espressione e al diritto ad un processo equo. Una cosa inaccettabile nell’Europa del XXI secolo. Lastaunanella quale le leggi contro il ...

