Governo | Salvini ‘vinto 2-0’ | Renzi | ‘lascia stare’ | sfida tv continua su social**

**Governo : Renzi - ‘ho dovuto ingoiare accordo con i M5S ma serviva per mandare via Salvini’** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Avere mandato a casa Salvini è stata per me una scelta difficile, perché mi sono dovuto mangiare, anzi ingoiare, l’accordo con i 5 stelle, che avrei voluto volentieri evitare”. Così, Matteo Renzi, intervenendo via Skype alla scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. “Ma ne vado fuori, lo metto nel curriculum avere mandato a casa Salvini”, ha ...

**Governo : Salvini - ‘Conte? ha una doppia faccia - non l’avevo capito’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Io ho conosciuto una persona diversa, poi quando parlava al Senato ho capito che Conte non mi sopportava. Ha un doppia faccia e questo, è un mio torto, non lo avevo intuito”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo **Governo: Salvini, ‘Conte? ha una doppia faccia, non l’avevo capito’** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Governo : Salvini - ‘pur di non mollare poltrona - M5S lingua in bocca con Renzi’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Volevano cambiare e poi pur di non mollare la poltrona, i 5 Stelle si sono messi lingua in bocca con Renzi. Ora vogliono vedere che fanno questi? Perché non sono d’accordo su niente”. Lo ha detto Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo **Governo: Salvini, ‘pur di non mollare poltrona, M5S lingua in bocca con Renzi’** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Governo : Salvini - ‘Conte? cosa non si fa per una poltrona…’** : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “cosa non si fa per la poltrona, che pena… Mi dispiace per gli elettori 5 Stelle che avevano creduto sinceramente in un grande cambiamento e si sono ritrovati con l’avvocato del Pd!”. Lo scrive Matteo Salvini su twitter. “Almeno ora molti apriranno gli occhi, sono convinto che i giochini di palazzo, da tempo progettati ed oggi evidenti a tutti, verranno severamente puniti dagli ...

**Governo : Renzi - ‘Salvini ossessionato da me - relax ex-ministro e omonimo’** : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “Ascoltando la conferenza stampa del prossimo ex ministro dell’Interno ho come l’impressione che Salvini sia leggermente ossessionato da me. E dire che questo caos l’ha fatto tutto da solo. relax, omonimo #NoTax #NoIva”. Lo scrive Matteo Renzi su Fb. L'articolo **Governo: Renzi, ‘Salvini ossessionato da me, relax ex-ministro e omonimo’** sembra essere il primo su ...

**Governo : Renzi - ‘Italia protagonista se manda a casa Salvini’** : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “L’Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l’export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro Usa-Russia ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. Se manda a casa Salvini, Italia torna protagonista”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. L'articolo **Governo: Renzi, ‘Italia protagonista se manda a ...

**Governo : Salvini a M5S - ‘ma davvero volete esecutivo con partito Bibbiano?’** : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – “Pensano di fregare Salvini, ma fregano gli italiani. Stare all’opposizione è più comodo e più facile”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. “Lo dirò agli amici dei 5 stelle: ‘ma veramente volete riportare al potere Renzi, la Boschi. Lotti? Quello che definivano il partito di Bibbiano, di Banca Etruria, della spartizione delle poltrone del Csm? Sono disposto a fare tutto per ...

**Governo : Salvini - ‘no governetti e giochini Palazzo - parola a italiani’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo smascherato il grande imbroglio. Per questo confido nella saggezza del presidente Mattarella” perché “un conto sono i giochini di Palazzo, un conto è quello che serve all’Italia e l’Italia non ha bisogno di governetti. Sono gli italiani che devono decidere”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo **Governo: Salvini, ‘no governetti e giochini ...

**Governo : Salvini - ‘no governetti e giochini Palazzo - parola a italiani’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo smascherato il grande imbroglio. Per questo confido nella saggezza del presidente Mattarella” perché “un conto sono i giochini di Palazzo, un conto è quello che serve all’Italia e l’Italia non ha bisogno di governetti. Sono gli italiani che devono decidere”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo **Governo: Salvini, ‘no governetti e giochini ...