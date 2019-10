Governo | Renzi | ‘voglio fare festa a Conte? Non è vero’**

**Governo : Renzi - ‘ho dovuto ingoiare accordo con i M5S ma serviva per mandare via Salvini’** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Avere mandato a casa Salvini è stata per me una scelta difficile, perché mi sono dovuto mangiare, anzi ingoiare, l’accordo con i 5 stelle, che avrei voluto volentieri evitare”. Così, Matteo Renzi, intervenendo via Skype alla scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. “Ma ne vado fuori, lo metto nel curriculum avere mandato a casa Salvini”, ha ...

**Governo : Renzi - ‘abbiamo interesse a mandarlo avanti’** : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “E’ evidente che abbiamo tutto l’interesse a mandare avanti il governo, lo abbiamo fatto nascere, ci sarà qualche voto in più, non qualche voto in meno.”. Lo ha affermato Matteo Renzi ospite di Rtl 102.5. L'articolo **Governo: Renzi, ‘abbiamo interesse a mandarlo avanti’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Governo : su ira renziani stupore maggioranza Pd - ‘mai fatto nome toscano’** : Roma, 13 set. (AdnKronos) – E’ stata accolta con “stupore” dalla maggioranza Pd, la protesta di big dell’area renziana, da Maria Elena Boschi a Francesco Bonifazi, per la mancata rappresentanza della Toscana nel governo Conte 2. A quanto viene riferito, non sarebbe mai stato posto un ‘caso’ Toscana durante la trattativa per la composizione del governo né tantomeno avanzato il nome di un esponente ...

**Governo : Salvini - ‘pur di non mollare poltrona - M5S lingua in bocca con Renzi’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Volevano cambiare e poi pur di non mollare la poltrona, i 5 Stelle si sono messi lingua in bocca con Renzi. Ora vogliono vedere che fanno questi? Perché non sono d’accordo su niente”. Lo ha detto Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo **Governo: Salvini, ‘pur di non mollare poltrona, M5S lingua in bocca con Renzi’** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Governo : Renzi - ‘Salvini ossessionato da me - relax ex-ministro e omonimo’** : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “Ascoltando la conferenza stampa del prossimo ex ministro dell’Interno ho come l’impressione che Salvini sia leggermente ossessionato da me. E dire che questo caos l’ha fatto tutto da solo. relax, omonimo #NoTax #NoIva”. Lo scrive Matteo Renzi su Fb. L'articolo **Governo: Renzi, ‘Salvini ossessionato da me, relax ex-ministro e omonimo’** sembra essere il primo su ...

**Governo : Renzi - ‘Italia protagonista se manda a casa Salvini’** : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “L’Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l’export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro Usa-Russia ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. Se manda a casa Salvini, Italia torna protagonista”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. L'articolo **Governo: Renzi, ‘Italia protagonista se manda a ...

**Governo : Renzi - ‘lascio polemiche a chi le fa di professione’** : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “La scuola #Meritare l’Italia ha visto 250 ragazze e ragazzi studiare, sognare, approfondire. Che meraviglia: questa è politica. Altro che chiacchiere, populismo, demagogia. Lascio le polemiche a chi le fa di professione: io sono felice di aver passato 4 giorni con questi ragazzi”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo **Governo: Renzi, ‘lascio polemiche a chi le fa di ...

**Governo : Renzi - ‘lascio polemiche a chi le fa di professione’** : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “La scuola #Meritare l’Italia ha visto 250 ragazze e ragazzi studiare, sognare, approfondire. Che meraviglia: questa è politica. Altro che chiacchiere, populismo, demagogia. Lascio le polemiche a chi le fa di professione: io sono felice di aver passato 4 giorni con questi ragazzi”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo **Governo: Renzi, ‘lascio polemiche a chi le fa di ...

**Governo : Crimi - ‘domani si vota su comunicazioni Conte - no accordi con Renzi’** : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Non c’è alcun accordo. Né con Renzi, né con Boschi, né con altri. C’è solo il voto sulle comunicazioni che il presidente Giuseppe Conte rivolgerà domani all’aula del Senato”. Lo scrive Vito Crimi su Fb. “E c’è un traguardo storico che possiamo raggiungere in poche ore: il taglio di 345 poltrone in Parlamento. I numeri ci diranno chi vuole davvero tagliarle e chi ...