Governo | Renzi | ‘Salvini promette tutto a tutti ma non ha mai portato a casa niente’

Governo : Renzi - ‘Salvini sempre per sagre - hai stomaco d’amianto…’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Stare in spiaggia col figlio e’ legittimo, ma se sei un ministro non stai in piazza, stai nelle istituzioni. Conosci tutte le sagre del Paese, stai sempre a mangiare, hai uno stomaco d’amianto. Allora fai il presidente della pro loco…”. Lo dice Mattei Renzi a Porta a Porta rivolgendosi a Matteo Salvini. L'articolo Governo: Renzi, ‘Salvini sempre per sagre, hai stomaco ...

Governo : Renzi - ‘Salvini a Milano Marittima ma in Senato risultava in missione…’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Io mai mi permetterei di giudicare le ferie di Salvini. Avrebbe fatto migliore figura se a fine luglio quando era in ferie a Miliano Marittima non si fosse messo in missione al Senato…”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta provocando la reazione di Matteo Salvini che ha cercato di ribattere. “Lei non conosce la buona educazione, perché io l’ho fatta parlare senza ...

Salvini e Renzi a Porta a Porta - duello in tv. Il leader della Lega : «Governo nato sotto un fungo» : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...

Confronto Renzi-Salvini - l’affondo del leader della Lega : “Si è inventato un Governo sotto un fungo” : La sfida tra Matteo Renzi e Matteo Salvini è andata in scena nello studio di 'Porta a Porta', da Bruno Vespa: un duello di 75 minuti. La posta in gioco è alta: il senatore Renzi punta salire nei sondaggi, che lo vedono arrancare tra il 3 e il 5%. Mentre Salvini vuole erodere il consenso di Conte.Continua a leggere

Governo : Renzi - ‘accordo con M5S per no Iva e tornare protagonisti in Ue’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini ha fatto una cosa senza capo né coda. Voleva portare il paese al voto, ci ha spiegato che dovevamo alzare le terga e andare in Parlamento. Ci siamo andati a lo abbiamo messo in minoranza”. Lo dice Mattei Renzi a Porta a Porta. “Io non volevo fare l’accordo con 5 stelle ma siccome che c’era di mezzo l’interesse del paese, allora lo abbiamo fatto. Per tre motivi: ...

Governo : Renzi a Salvini - ‘quando si vota lo decide Costituzione’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Non è mai accaduto che ci fosse una crisi in questo modo. Salvini dice non vi vogliono far votare: quando si vota lo decide la Costituzione non il menu di un beach club a Milano Marittima”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta. L'articolo Governo: Renzi a Salvini, ‘quando si vota lo decide Costituzione’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salvini a Renzi : «Hai inventato un Governo sotto un fungo». La replica : «Rosichi» : Per l'intervista a "Porta a Porta" i due leader politici indossano entrambi un completo blu; cravatta scura a tinta unita per il senatore ex Pd, scura con piccola fantasia per il capo leghista

Governo : giacca blu e camicia bianca - stesso look per Salvini e Renzi in tv da Vespa : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – giacca blu, camicia bianca e cravatta grigio scura. stesso look per Matteo Salvini e Matteo Renzi nella sfida tv a Porta a Porta. ‘Il duello: Matteo vs Matteo’, il titolo scelto da Bruno Vespa ad apertura di puntata. Per l’occasione, è stata fatta qualche modifica allo studio con un bancone a semicerchio, al centro Vespa, alla sua destra Salvini e alla sinistra Renzi. L'articolo Governo: ...

Duello tv Salvini-Renzi - sfida di 75 minuti senza regole e con Vespa arbitro. Il confronto diretto voluto dai due Matteo per “oscurare” il Governo : Il giorno del Duello televisivo tra Renzi e Salvini è arrivato. Questa sera alle 22.50 si sfideranno i due Matteo, lo faranno nel salotto di Porta a Porta con a disposizione 75 minuti. Il confronto non avverrà in diretta tv ma sarà registrato negli studi di via Teulada a Roma alle 18. In ogni caso rischia di “coprire” quello che nelle stesse ore arriverà da Palazzo Chigi in materia di manovra finanziaria. E d’altra parte il ...

Pensioni - Quota 100 : ecco come pensa di intervenire il Governo. Matteo Renzi : "Via subito la riforma" : Via Quota 100 e nessun mini-aumento di tasse. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, interviene sulla manovra di bilancio e si dice soddisfatto per la decisione di non alzare l'Iva: "Gran passo in avanti, davvero: tutt'altro che scontato fino a qualche giorno fa". E attacca: "Prima che aumentare le ta

Governo : Renzi - ‘coalizione variegata - noi con nostre idee in modo trasparente’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Siamo un Governo di coalizione, anche molto variegata, e lo sappiamo. Per questo presentiamo le nostre idee in modo trasparente e pubblico. E grazie a Teresa Bellanova e Gigi Marattin per il prezioso lavoro di queste ore”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo Governo: Renzi, ‘coalizione variegata, noi con nostre idee in modo trasparente’ sembra essere il primo su ...

'Italia Oggi' : Mattarella preoccupato da Renzi - il Colle teme per il futuro del Governo : Negli ultimi giorni il Quirinale segue con particolare interesse e apprensione le vicissitudini politiche all'interno del Governo Conte Bis. Secondo quanto riporta il quotidiano 'Italia Oggi', il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che con forza ha voluto la nascita di un nuovo Governo in tempi brevi, sarebbe preoccupato per la solidità del Governo, che ogni giorno traballa, poco ma in modo costante, per le continue tensioni interne. ...