Governo | Conte rientrato da Tirana | presiede il Cipe

**Governo : Renzi - ‘voglio fare festa a Conte? Non è vero’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Non è vero”. Matteo Renzi risponde così a Bruno Vespa a Porta a Porta che gli chiede se voglia ‘fare la festa’ al premier Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Renzi, ‘voglio fare festa a Conte? Non è vero’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Whirlpool - Governo Conte "trattativa fallita"/ Lavoratori bloccano Autostrada Napoli : Whirlpool, fallita trattativa tra Governo Conte, Ministro Patuanelli e titolari azienda che vuole chiudere il sito di Napoli. Operai bloccano Autostrada A3

Whirlpool : Conte - ‘a lavoratori assicuro massima attenzione Governo’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Posso assicurare ai lavoratori massima attenzione a seguire questa vertenza”. Ad affermarlo è stato il premier Giuseppe Conte parlando a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l’Innovazione in Italia. “C’è la massima attenzione -ha aggiunto il premier- da parte mia, da parte del ministro Patuanelli, quindi dell’intero governo a seguire questa ...

Raffaele Volpi a Pietro Senaldi : "Che cosa chiederò a Giuseppe Conte su Servizi segreti e Governo" : Il leghista che farà l’esame di fedeltà alla Repubblica al premier Conte è un pacato studioso di geopolitica, pavese di nascita, veneto di formazione e bresciano d’adozione. È in Parlamento dal 2008, anche se fino alla settimana scorsa non era noto ai più. «Sono della scuola di Giorgetti, al quale s

Governo - Salvini : “Per M5s il Pd era il partito di Bibbiano - ora va tutto bene. Conte? L’avvocato del ciuffo” : “Per il M5s, il Pd era il partito di Bibbiano e di mafia capitale. Ora va tutto bene, ma c’è un limite alla decenza. Nelle elezioni regionali addirittura il simbolo dei 5 stelle è sotto quello del partito democratico. Conte? È l’avvocato del ciuffo“. A dirlo, in una diretta Facebook, il leader della Lega, Matteo Salvini, che attacca soprattuto gli ex alleati di Governo proprio per l’accordo fatto da Luigi Di Maio, a ...

Governo - Salvini attacca Conte : 'Ha perso la testa - lui e Craxi come il giorno e la notte' : Sembrano lontanissimi i tempi in cui Matteo Salvini e Giuseppe Conte erano il vice premier ed il premier di un esecutivo che si auto-definiva "Governo del cambiamento". Da quando il leader della Lega ha fatto saltare il banco e l'attuale Presidente del Consiglio ha attaccato l'allora ministro dell'Interno in Senato le cose sono irrimediabilmente cambiate. L'ultima puntata di una querelle che vedo spesso il leader della Lega protagonista di ...

Governo - Conte : la maggioranza è compatta : Governo Italia, Conte "La maggioranza e' compatta, ieri c'e' stato un ottimo clima di lavoro, ci siamo confrontati e non c'e' nessun conflitto"

Italia 5 Stelle - fotografia del Movimento in tempi di Governo giallorosso. A trainare l’asse Grillo-Conte - mentre Di Maio e Casaleggio inseguono : Beppe Grillo, il padre visionario e unico vero leader. Giuseppe Conte, l’uomo di garanzia che gode della benedizione del fondatore. Luigi Di Maio, il capo politico all’inseguimento. Roberto Fico, il movimentista dentro le istituzioni che calma gli scalpitanti. Davide Casaleggio, il defilato con in mano le chiavi di Rousseau alla ricerca di più attenzioni. Chi è il Movimento 5 Stelle oggi, lo dicono le cinque fotografie dei leader che hanno ...

Italia 5 stelle Napoli - Di Maio : “Siamo la terza via. Al centro del Governo le promesse”. Ai contestatori : “Chiederò stop vendita armi alla Turchia”- la diretta : Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Roberto Fico, Davide Casaleggio. E naturalmente: Beppe Grillo. E’ un’arena di 5mila e 500 persone quella che accoglie i leader del Movimento 5 stelle per la serata finale del primo giorno di Italia 5 stelle. Dopo decine di agorà e incontri tra gli attivisti e i vari esponenti del governo, tocca ai big prendere la parola. Un intervento molto atteso perché arriva in un momento molto delicato per il ...

Governo Conte bis : il premier vicino a doppiare Di Maio secondo i sondaggi sul cosenso : In attesa di capire come il nuovo Governo sceglierà di muoversi in ottica legge di Bilancio, arrivano sondaggi che fanno registrare un aumento del livello di fiducia da parte degli italiani nei confronti dell'esecutivo sostenuto dalla maggioranza giallorossa. Un fatto non da poco, se si considera quanta tiepida fosse stata l'accoglienza secondo le rilevazioni all'alba della nascita del Conte-bis. Ciò che forse fa ancora più rumore è il fatto che ...

Giuseppe Conte fatto fuori dai suoi - Franceschini crea il l'Ufficio anti-imboscate : Governo sul precipizio : Solo Dario Franceschini avrebbe compreso pienamente quanto è pericoloso, per Giuseppe Conte e per il governo, l'avvicinamento "contro natura" tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi. E per questo il capo-corrente Pd, nonché ministro della Cultura, secondo un retroscena di Verderami sul Corriere della Sera

Sondaggi - cresce il gradimento per il Governo Conte 2 : in un mese +8%. Il 42% vuole che arrivi a fine legislatura : Il governo Conte bis piace sempre di più agli italiani: settimana dopo settimana, in meno di due mesi dall’insediamento ha ribaltato i giudizi negativi dell’insediamento (56%) arrivando a conquistare il 49% dei consensi. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi pubblicati dal Corriere della Sera e condotti dall’Istituto Ipsos, secondo cui dall’inizio di settembre ad oggi l’indice di gradimento è aumentato di 8 punti ...

Governo Italia - Conte : l'Europa non può accettare il ricatto di Erdogan : Governo Italia, Conte: Lo dirò chiaro e forte al Consiglio europeo della settimana prossima a tutti i colleghi: l'Ue non può accettare questo ricatto

Governo : Conte arrivato a Cernobbio : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Villa d’Este sul lago di Como a Cernobbio e ha assistito sulla terrazza dell’albergo allo spettacolo pirotecnico organizzato da Coldiretti, in occasione della cena di gala del XVIII Forum dell’Agroalimentare della organizzazione agricola. Domani mattina il presidente del Consiglio interverrà al Forum in apertura dei lavori. ...