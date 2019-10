Google Pixel 4 XL ha un display super | per DisplayMate batte i nuovi iPhone

Google Pixel 4 saprà rilevare gli incidenti automobilistici e chiamare i soccorsi ma solo negli USA : Google ha confermato che Google Pixel 4 può contare su una feature capace di rilevare gli incidenti automobilistici ma sarà disponibile solo negli USA L'articolo Google Pixel 4 saprà rilevare gli incidenti automobilistici e chiamare i soccorsi ma solo negli USA proviene da TuttoAndroid.

Google Daydream - Clips e Pixel Buds giunti al capolinea e rimossi dal Google Store : Non che ce ne fosse bisogno, poiché gli ultimi mesi sono stati un chiaro segnale, però Google ha voluto confermare che Google Daydream è giunto al capolinea e quindi è stato dismesso.

La fotocamera dei Google Pixel 4 è tanta roba : ecco di che cosa è capace : Durante la presentazione dei nuovi Pixel 4, Google si è soffermata a lungo sulle qualità fotografiche dei nuovi flagship, spiegando le novità.

Abbiamo già Google Pixel 4 e Pixel 4 XL fra le mani : l'anteprima video : Finalmente ci siamo, Google Pixel 4 XL è ufficiale e tra le nostre mani: gustatevi il nuovo smartphone di Google nella nostra video anteprima.

Perché i Google Pixel 4 e 4 XL non hanno il lettore di impronte ma hanno la ricarica wireless : Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno la ricarica wireless, ma con una importante limitazione. Inoltre Big G ha scelto di rimuovere il sensore di impronte. Perché? Cerchiamo di capirlo.

I nuovi Google Pixel 4 sono ufficiali (ma sapevamo già molto) : (Foto: Google) Corposo e attesissimo, l’evento Google del 15 ottobre 2019 ha svelato gli ormai più che noti Pixel 4 e Pixel 4 Xl, oltre che tutta una costellazione di altri prodotti come Pixelbook Go, Pixel Buds e accessori Nest per la casa connessa – come il piccolo e potente Nest Mini che arriverà anche in Italia. Di seguito abbiamo radunato tutto ciò che c’è da sapere. Pixel 4 e Pixel 4 Xl (Foto: Google) Gli smartphone con più ...

Google Pixel 4 e 4 XL - Nest Mini - Pixel Buds 2 e le custodie in tessuto sono sul Google Store italiano : Google è stata veloce, questa volta, e così Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel Buds 2, Google Nest Mini e le custodie per i Google Pixel 4 sono già online nel Google Store italiano.

Sui Pixel 4 di Google debuttano la doppia fotocamera e il display a 90Hz : Google sposa il display a 90Hz e lancia il suo smartphone Pixel 4 nel mondo del gaming spinto e dell'entertainment. Dopo OnePlus (che lo aveva introdotto già nella serie 7) e Realme (che ha presentato questa mattina a Madrid l'X2 Pro), anche il colosso di Mountain View ha presentato a New York il display di nuova generazione unito - per la prima volta su un Pixel - alla doppia fotocamera e a un sensore di movimento che utilizza un ...

Ufficiali i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL : scheda tecnica - foto - prezzo e uscita : Sono stati appena presentati i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, che fanno del comparto fotografico la loro arma migliore. Accanto al sensore primario da 12.2MP (apertura f/1.6, 28 mm) i dispositivi affiancano un teleobiettivo da 16MP con zoom ottico 2X (ottenibile grazie alla differente lunghezza focale). Il colosso di Mountain View ha deciso di rinunciare al grandangolare, in modo da rompere gli schemi rispetto a quanto mostrato dagli altri OEM. ...

Google mostra i suoi nuovi dispositivi. Arriva il Pixel 4 e i prodotti per la casa connessa Nest : A New York il colosso del Web svela i suoi prodotti annunciando anche l’apertura del servizio per i videogame Stadia

Google Pixel Buds 2 sono ufficiali : true wireless e super tecnologiche per la sfida a Apple : Durante l'importante evento di oggi Google presenta anche le nuove cuffie wireless Google Pixel Buds 2: scopriamo insieme caratteristiche, immagini, prezzo e data di uscita.

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL ufficiali : insieme a sua maestà il software - quest'anno - c'è anche l'estetica. Sorprendono i prezzi : I Google Pixel 4 restituiscono la sensazione di non voler strabiliare in quanto a numeri: "il software vale di più", sembra il messaggio di Google

Google Pixelbook Go è ufficiale : design e specifiche tecniche per il Chromebook dei sogni : Google Pixelbook Go ufficiale: ecco le specifiche, il design, il software e tutto quello che c'è da sapere sul nuovo laptop di casa Mountain View, presentato in coppia con Google Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Scarica Google Pixel 4 Recorder Apk per qualsiasi smartphone Android : Grazie agli sviluppatori APK per l'estrazione dell'app di registrazione recentemente migliorata. Ora puoi Scaricare l'app Google Pixel 4 Recorder per qualsiasi dispositivo Android.