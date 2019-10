Google annuncia Titan | la chiavetta USB per proteggersi da furti di dati e navigare

Google annuncia i vincitori dei Material Design Awards 2019 : ecco le migliori app : A distanza di qualche mese dall'apertura delle candidature per i Material Design Awards 2019, il team di Google ha annunciato le applicazioni risultate vincitrici L'articolo Google annuncia i vincitori dei Material Design Awards 2019: ecco le migliori app proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia Android 10 (Go Edition) per gli smartphone entry-level : Google annuncia la disponibilità di Android 10 (Go Edition), versione ridotta dedicata agli smartphone di fascia bassa.

Google ha annunciato il suo computer quantistico che esegue calcoli da 10.000 anni in poco più di 3 minuti : Google avrebbe affermato di aver raggiunto la supremazia quantistica, una pietra miliare per lo sviluppo di computer quantistici. L'annuncio è arrivato in un articolo che sarebbe stato pubblicato sul sito web della NASA prima di essere cancellato. "Per quanto ne sappiamo", si legge nel documento di Google, "questo esperimento segna il primo calcolo che può essere eseguito solo su un processore quantistico". Il documento di ricerca di Google si ...

La Founders Edition di Stadia sold out? Google annuncia la Premier Edition : Siamo ormai quasi a fine settembre e ancora non abbiamo una data di lancio precisa per Stadia, il servizio streaming di Google che in una generica giornata del mese di novembre debutterà per tutti coloro che hanno effettuato il pre-order della Founders Edition.Si tratta del pacchetto che comprende tutto il necessario per iniziare a usufruire del servizio per ben 3 mesi (con 3 mesi da regalare a un amico grazie al Buddy Pass), un pacchetto che a ...

Google annuncia Play pass - la sua Netflix per videogame : Si tratta di servizio in abbonamento per giocare a un ampio numero di videogiochi disponibili sulla piattaforma mobile Android, senza pubblicità o acquisti in-app. Per cinque dollari al mese

La nuova beta di Google Podcasts preannuncia l'arrivo di alcune modifiche grafiche : Dall'ultima versione beta di Google Podcasts arriva la conferma che è in preparazione un importante rinnovamento grafico basato su Material Theme