Ginnastica | Olimpiadi 2020 | Marco Lodadio è l’uomo da battere | il Cavaliere punta al

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : le Fate vogliono riprovarci! Il bronzo ai Mondiali è un trampolino - l’Italia sogna il colpaccio a Tokyo : Il mirino ora è già puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano nove mesi all’evento più importante del quadriennio ma bisogna già incominciare a lavorare per farsi trovare pronti al grande appuntamento che andrà in scena nella capitale nipponica dal 24 luglio al 9 agosto. Le Fate sono tornate a Brescia nella giornata di ieri e hanno fatto festa per la medaglia di bronzo conquista nel concorso a squadre dei Mondiali, l’impresa ...

Ginnastica - quando e dove ci saranno i prossimi Mondiali? Appuntamento al 2021 - il prossimo anno le Olimpiadi! : C’è sempre un velo di nostalgia quando si concludono i Mondiali di Ginnastica artistica, la rassegna iridata che è andata in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre è stata davvero molto spettacolare e ha regalato grandissime emozioni a tutti gli appassionati della Polvere di Magnesio che hanno potuto godere di gare di altissimo spessore tecnico. Il pensiero ora è già al futuro, non soltanto a quando si tornerà in pedana in ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutte le qualificate a Tokyo tra squadre e individualiste (femminile) - assegnati 81 pass ai Mondiali : Ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si sono assegnati ben 81 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si tratta di una fetta cospicua per il settore femminile visto che complessivamente sono a disposizione 98 posti per i Giochi. Si è definito il quadro delle 12 squadre ammesse ai Giochi (quattro ginnaste per ogni Nazioni) e sono poi stati consegnati diversi posti alle individualiste attraverso il concorso generale e le finali di specialità. Gli ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi 2020 : tutti i qualificati a Tokyo tra squadre e individualisti - assegnati 79 pass ai Mondiali : Ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si sono assegnati ben 79 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si tratta di una fetta cospicua per il settore maschile visto che complessivamente sono a disposizione 98 posti per i Giochi. Si è definito il quadro delle 12 squadre ammesse ai Giochi (quattro ginnasti per ogni Nazioni) e sono poi stati consegnati diversi posti agli individualisti attraverso il concorso generale e le finali di specialità. Gli ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia maschile a mezzo punto dalle Olimpiadi - il gruppo è unito e si cresce. Marco Lodadio un fuoriclasse d’argento : A mezzo punto dalla gloria. Cinque dannati decimi hanno separato l’Italia dalla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con l’intera squadra maschile. I Moschettieri si erano presentati ai Mondiali di Stoccarda con la convinzione di poter fare l’impresa, si sono allenati duramente per tutta l’estate e hanno fatto la loro gara portando a casa 246 punti. Si poteva fare di più? Sicuramente sì visto che ci sono state due ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : le 10 cose che ci lasciano. L’Italia dei sogni - Simone Biles da record - sorprese e Olimpiadi : Si sono conclusi i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) sono andati in scena dieci giorni spettacolari che hanno regalato grandi emozioni a tutti gli appassionati. Vediamo nel dettaglio cosa ci lascia questa rassegna iridata. Simone Biles – La più vincente di sempre, la più medagliata di tutti i tempi, la più grande della storia. Non ci sono più aggettivi per descrivere questo fenomeno che ha ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità - in palio i pass per le Olimpiadi 2020. Oggi chi si qualifica a Tokyo? : Oggi si disputano le Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, il regolamento prevede che su ogni singolo attrezzo vengano assegnati tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Questi posti, però, non possono finire nelle mani di atleti le cui Nazioni sono già ammesse ai Giochi con la squadra o che si sono già qualificati attraverso il concorso generale individuale. Nel caso in cui tra gli otto Finalisti ci siano meno di tre ...

Ginnastica - Mondiali 2019. Marco Lodadio : “Una medaglia bellissima - la dedico alla squadra. Io favorito alle Olimpiadi? : Sabato indimenticabile per Marco Lodadio che ha conquistato la medaglia d’argento agli anelli ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, l’azzurro si è confermato sul podio iridato dopo il bronzo di dodici mesi fa e ha ribadito la sua elevata caratura internazionale. Il romano ha eseguito l’esercizio perfetto, ha strabiliato con le sue prove di forza, ha stoppato l’uscita e ha fatto saltare il banco strappando anche il ...

Ginnastica - Marco Lodadio vola alle Olimpiadi 2020 con le Fate ed Edalli : l’Italia a Tokyo per sognare. Tutti i qualificati : Marco Lodadio si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie alla medaglia d’argento conquistata agli anelli ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Il romano non ha deluso le aspettative della vigilia, si è confermato sul podio iridato dopo il bronzo dell’anno scorso e si è così guadagnato il sacrosanto pass per la prossima rassegna a cinque dove si presenterà tra i grandi favoriti della vigilia: l’obiettivo è ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Marco Lodadio - il Cavaliere del Castello che esalta l’Italia. Argento da campione - ora le Olimpiadi. Chi è l’azzurro? : Cavaliere del Castello, dodici mesi fa. Custode del Regno, oggi. Gli appellativi per Marco Lodadio possono sprecarsi: l’anno scorso si rivelò al Pianeta della Polvere di Magnesio conquistando la medaglia di bronzo ai Mondiali sugli amati anelli; in questo pomeriggio non solo ha saputo confermarsi ma anzi si è migliorato come soltanto i fuoriclasse riescono a fare, ha scalato un ulteriore gradino del podio iridato e si è messo al collo un ...

MARCO LODADIO! ARGENTO MAESTOSO! L'azzurro vola alle Olimpiadi
Simone Biles vince al volteggio davanti a Carey. L'oro al corpo libero finisce nelle Filippine
Seconda medaglia per l'Italia in questi Mondiali dopo il bronzo della squadra femminile.

Ginnastica - Italia qualificata alla Coppa del Mondo 2020! Le Fate cercheranno un pass aggiuntivo per le Olimpiadi : L’Italia si è qualificata alla Coppa del Mondo 2020 all-around di Ginnastica artistica. La nostra Nazionale avrà diritto di schierare una ragazza in ciascuna delle quattro tappe che andranno in scena durante la prossima primavera, si tratta di alcune delle gare più prestigiose del calendario internazionale: l’American Cup negli USA, la Deutscher Pokal a Stoccarda (Germania), il Grand Prix a Birmingham (Gran Bretagna), la Japan Cup a ...