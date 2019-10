Giani | qull' ex maresciallo che per ben vent' anni ha protetto tre Pontefici

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Francesca Bernasconi Ecco chi era Domenica, il comandante della Gendarmeria del Veticano, che si è dimesso ieri Domenicoesce di scena. Il comandante della Gendarmeria del Vaticano, ieri, ha rassegnato le dimissioni, dopo 20di servizio. Si conclude, così, un ciclo. Nato nel 1962 ad Arezzo,è un exdella guardia di finanza e, dopo 17di servizio, viene promosso al grado di tenente. E solamente un anno dopo è già in Vaticano, al fianco dell'allora comandante della Gendarmeria, Camillo Cibin, che mantenne l'incarico per 30arrivò in Vaticano nel 1998. Si racconta, secondo quanto riporta la Stampa, che entrà nella Gendarmeria grazie all'influenza di monsignor Roberto Carraro, presule di Arezzo, che lo raccomandò a Papa GiovPaolo II. Per i primi 5, però,mantiene anche la sua vita precedente: è semplicemente ...