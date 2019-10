Fumo | “sigarette da vietare anche all’aperto” La raccomandazione del Comitato di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Ilpassivo fa male. Per questo, ilNazionale di Bioetica (Cnb) ha emesso una ‘mozione contro il tabagismo’ che raccomanda di estendere il divieti di fumare a luoghi aperti come parchi e spiagge, dove si ritrovano “bambini e donne in gravidanza”. Non solo: tra i posti citati dal documento ci sono “giardini pubblici, luoghi di spettacolo all’aperto, spiagge attrezzate, stadi, campi sportivi, ristoranti all’aperto”. A rendere necessaria l’adozione di misure più restrittive sul tabacco, che il Cnb raccomanda di applicareal tabacco riscaldato e alle sigarette elettroniche, è la considerazione che “la mortalita’ e morbilità correlate all’uso di tabacco non sono diminuite, anzi aumentate. Tutto questo è avvenuto e continua ad avvenire, a conferma che le azioni di educazione sanitaria e ...

