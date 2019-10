Franco Battiato | artista e uomo in continua ricerca spirituale per il nuovo album

Dal 18 ottobre Franco Battiato torna con l’album “Torneremo ancora” : Milano. «Non possiamo dire che sta male, ma non sta sufficiente bene per essere presente a parlare di questo nuovo

Ecco come sta Franco Battiato. La triste rivelazione dell’amico di una vita : In questi giorni è Roberto Ferri, amico e collaboratore del cantautore siciliano Franco Battiato, ha parlato di lui e non usa mezzi termini: “Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto”. Lo afferma in un’intervista a Fanpage, uscita a tre giorni dalla pubblicazione di una foto del Maestro sui social, dopo una lunga assenza. Il 18 ottobre esce “Torneremo ancora”, nuovo album di Franco Battiato, contenente un inedito. Una notizia che ...

Roberto Ferri - amico di Franco Battiato - è preoccupato per la sua salute : 'Sta male' : "Franco Battiato sta male": è quanto sostiene il suo amico e collaboratore Roberto Ferri in una recente intervista esclusiva a Fanpage. In occasione dell'uscita del nuovo album del maestro siciliano, Ferri si è mostrato molto scettico sulle reali condizioni di salute di Battiato, sostenendo che la sua situazione sia ormai a un punto di non ritorno. Parla Roberto Ferri: 'Battiato sta male' Il prossimo 18 ottobre uscirà il nuovo album di Franco ...

L'amico di Franco Battiato in un'intervista a Fanpage : “Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto” : Non vede Battiato da un anno, eppure, Roberto Ferri, amico e collaboratore del cantautore siciliano, ne è convinto: “Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto”. Lo afferma in un’intervista a Fanpage, uscita a tre giorni dalla pubblicazione di una foto del Maestro sui social, dopo una lunga assenza. Il 18 ottobre esce “Torneremo ancora”, nuovo album di Franco Battiato, ...

Franco Battiato scomparso da mesi - l’omaggio dei fan è da pelle d’oca : è successo sotto casa del cantante : Un omaggio da pelle d’oca quello che i fan hanno dedicato a Franco Battiato, alle prese con una lunga convalescenza. Si sono radunati sotto la sua casa di Milo, a due passi dall’Etnea, e, incuranti della pioggia, hanno preso a cantare le sue canzone. Il lungo silenzio della cantautore preoccupa infatti i fan. A stretto giro è arriva la risposta dei famigliari: “Franco sta molto meglio e vi ringrazia tutti”. Sono arrivati un po’ da ogni parte ...

Raduno dei fan di Franco Battiato a Milo per cantare La Cura sotto casa sua (video) : Sono state in centinaia le persone per il Raduno dei fan di Franco Battiato a Milo. La folla si è radunata a Praino, davanti alla Villa dell'artista, rispondendo alla chiamata rimbalzata su Facebook per la manifestazione Invito Al Viaggio. Persone provenienti da ogni parte del mondo si sono riunite sotto l'abitazione del Maestro per condividere musica e passioni legate all'artista, che sta ancora trascorrendo la convalescenza a casa del ...

Torneremo ancora è il nuovo album di Franco Battiato : Torneremo ancora è il titolo del nuovo lavoro di Franco Battiato e sara' pubblicato il 18 ottobre da Sony Music Legacy

Torneremo Ancora è il nuovo album di Franco Battiato - la tracklist e la data d’uscita : Il nuovo album di Franco Battiato ha un nome e una data d'uscita. Torneremo Ancora è tutto ciò che i fan aspettavano dal maestro di Centro Di Gravità Permanente. Il cantautore siciliano aveva già innescato l'hype quando alla vigilia del suo compleanno aveva rassicurato il suo pubblico sulle sue condizioni di salute e aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo brano. Il nuovo album di Franco Battiato arriverà il 18 ottobre e ...

Franco BATTIATO/ 'Villa di Milo in vendita' - arriva la smentita. Ma resta il giallo.. : FRANCO BATTIATO, atteso per ottobre il nuovo disco del celebre artista siciliano. Ma spunta il caso della vendita di Villa Grazia...

La villa di Franco Battiato a Milo non è in vendita : notizia priva di fondamento : La vitta di Franco Battiato a Milo non è in vendita: arriva la smentita dell'ufficio stampa del noto cantautore