Francesca Fialdini a ruota libera | ‘Per un figlio sposterei pure le montagne’

Francesca Fialdini - Da noi a ruota libera : “Mi sento in imbarazzo” : Da noi… a ruota libera, Francesca Fialdini confessa: “Mi sento imbarazzata, devo vincere un muro” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni uscito in edicola oggi Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi a ruota libera, il nuovo programma della domenica pomeriggio di Rai1. E proprio in merito alle domande “a ruota libera”, nell’intervista in ...

Francesca Fialdini - tutto il suo dolore. La conduttrice non riesce a realizzare ciò che è successo. Tanta tristezza : Manuel Frattini se ne è andato all’improvviso lasciando un enorme vuoto nel mondo dello spettacolo. Manuel Frattini era il re dei coreografi e si è spento tra una replica e l’altra de ‘La prima volta’, lo spettacolo nato all’interno del progetto Italy Bares che ha portato al Teatro Principe lo storico Broadway Bares del coreografo Jerry Mitchell. C’era anche Manuel che, dopo lo spettacolo va a prendere un aperitivo con i colleghi. Non fa in ...

Francesca Fialdini lasciata senza parole da un influencer di 89 anni : gelo in studio : La sua storia l’aveva raccontata qualche tempo fa il Corriere Della Sera: nonna Licia, 89enne istriana che vive a Viterbo, si è ritrovata in breve tempo a diventare una influencer. Come? Grazie al nipote, Emanuele Usai, un esperto di digital marketing. La nonna era triste, lui voleva vederla sorridere dopo la morte del marito ed ecco che la nuova vita virtuale si è aperta per lei. Nonna Licia ha raccontato la sua storia a Da noi… a ...

Quello mi dà…”. Francesca Fialdini senza parole. L’ospite gela lo studio di “Da noi… a ruota libera” : Da esule ad influencer, è questa la storia di nonna Licia, 89enne istriana trapiantata a Viterbo. A dare la notorietà alla donna non è stata la personale ricerca di successo, ma il nipote 35enne Emanuele Usai, esperto di digital marketing, che voleva vedere la nonna sorridere di nuovo dopo la morte del marito. ”Dopo la morte di nonno Aldo, nonna era depressa. Non sapevo come tirarla su. Le ho proposto, per gioco, di fare qualche foto. Lei si ...

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Francesca Fialdini ‘gelata’ a Da noi…a ruota libera : “Non ho capito” : Da noi…a ruota libera. La Fialdini convince sempre più i telespettatori Sono tornate oggi, domenica 13 ottobre, le emozionanti storie de Da noi…a ruota libera. Al pubblico si è presentata una Francesca Fialdini più briosa che mai con addosso degli abiti così luccicanti da fare luce a tutto lo studio. Così, come il suo grande […] L'articolo Francesca Fialdini ‘gelata’ a Da noi…a ruota libera: “Non ho ...

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Da noi a ruota libera : Francesca Fialdini chiama un’altra conduttrice : Francesca Fialdini intervista un’altra conduttrice Rai: gli ospiti di Da noi… a ruota libera di domani Andrà in onda domani, 13 ottobre, la quarta puntata di Da noi… a ruota libera, il nuovo programma domenicale condotto da Francesca Fialdini su Rai1, trasmesso dopo Domenica In di Mara Venier (ore 17.35). E come svelano le anticipazioni di Da noi a ruota libera del 13 ottobre diffuse dal sito dell’ufficio stampa della ...

Da noi - a ruota libera. Ascolti Francesca Fialdini : “Abbiamo vinto la…” : Francesca Fialdini sugli Ascolti di Da noi… a ruota libera: “Abbiamo vinto la schedina!” E’ andata in onda ieri, domenica 6 ottobre 2019, la terza puntata di Da noi… a ruota libera, il nuovo programma del pomeriggio festivo di Rai1, condotto da Francesca Fialdini, reduce da due stagioni trascorse alla guida de La vita in diretta prima con Marco Liorni e poi con Tiberio Timperi. E stamani, come ogni lunedì, è ...

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Francesca Fialdini choc a Da noi - a ruota libera : “Mi è successo…” : Da noi, a ruota libera. Francesca Fialdini fa una rivelazione spiazzante: “Mi è quasi successo che…” Ha fatto una rivelazione inaspettata Francesca Fialdini nella terza puntata di Da noi a ruota libera, trasmessa oggi, domenica 6 ottobre 2019. L’ex conduttrice de La vita in diretta, intervistando Vanessa Scalera, l’attrice protagonista della fortunata fiction di Rai1 Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, le ha ...

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Da noi… a ruota libera : Francesca Fialdini tallona la d’Urso. Gli ospiti : Francesca Fialdini: terza sfida con Barbara d’Urso dopo il calo d’ascolti. ospiti e anticipazioni 6 ottobre Andrà in onda domani, 6 ottobre 2019, la terza puntata di Da noi… a ruota libera, il nuovo programma domenicale di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, che ha debuttato con ottimi risultati in termini di auditel il 22 settembre scorso. Eppure, dopo la prima inaspettata vittoria sul temibile competitor Domenica Live di ...

Francesca Fialdini : "Come è cambiata la mia vita dopo la Vita in diretta" : Francesca Fialdini, è attualmente impegnata nella conduzione dell'inedito Da noi...a ruota libera, in onda la domenica su Rai1, dopo aver lasciato alla collega Lorella Cuccarini il timone de La Vita in diretta. In questi giorni la presentatrice ha rilasciato un'intervista al magazine di casa Rai, Ra