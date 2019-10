Fortnite | Il buco nero scompare | arriva la nuova isola!

Il buco nero di Fortnite si chiama Terrance : I numerosissimi giocatori del popolare Fortnite sono ancora in attesa di capire cosa accadrà nel gioco di Epic Games, dopo che il buco nero ha letteralmente posto fine al battle royale.Il gioco, di fatto, è scomparso e fino ad ora non ci sono novità. O meglio, qualcosa è stato scoperto.Il buco nero, che i giocatori stanno maledicendo, ora ha un nome, Terrance. Cosa vorrà dire? Al momento non lo sappiamo e lo stesso vale per la community che, ...

Fortnite stagione 11 oggi al via - quali le premesse del dopo buco nero? : Una conclusione di stagione che non è di certo passata inosservata quella di Fortnite della passata domenica, visti i pesanti strascichi che si è portata dietro. La season 10 ha infatti visto l'intero mondo di gioco del Battle Royale di Epic Games sparire clamorosamente all'interno di un buco nero, con gli utenti che sono stati sostanzialmente lasciati a loro stessi, in balia di un futuro per nulla definito. Anche i vari social di ...

È scomparso Fortnite : il mondo del videogioco risucchiato da un buco nero (ma non per sempre) : Alle 20 in punto è finito tutto. Un enorme buco nero è apparso sullo schermo e i milioni di giocatori che erano connessi hanno visto sparire l’isola deserta e i suoi combattenti. Il mondo di Fortnite, il videogioco che negli ultimi anni ha superato i 250 milioni di appassionati, è scomparso. Se oggi qualcuno prova a collegarsi online e a giocare, apparirà soltanto uno schermata bianca. Non è, ...

Fortnite : il buco nero comparso nel gioco nasconde un messaggio : Dopo la spettacolare diretta streaming di Epic Games che ha mostrato come la mappa di Fortnite è stata risucchiata da un buco nero, molti giocatori si sono chiesti quale sarà la sorte del gioco.Durante la diretta però sono apparsi degli strani numeri ai quali nessuno, fino ad oggi, è riuscito a dare un significato. Un utente di Twitter, Thooming, ha avuto la pazienza di trascrivere tutti questi numeri e confrontarli con le stringhe di testo dei ...

Il Buco Nero di Fortnite cambia per sempre la Battle Royale : cosa sta succedendo oggi 14 ottobre : Il Buco Nero di Fortnite è allo stato attuale l'argomento più caldo per tutti gli appassionati di videogame. Sì perché, come ampiamente anticipato dagli sviluppatori di Epic Games, la Battle Royale più celebre e giocata di sempre è pronta ad abbracciare una vera e propria rivoluzione, che coincide non solo con la fine della Stagione 10, ma soprattutto con l'avvio dell'undicesima e con quello del Capitolo 2 del videogioco, che introdurrà ...

Fortnite : Konami Code e messaggio segreto per il buco nero : Ieri sera milioni di giocatori hanno assistito all’evento dell’anno, la distruzione della mappa di Fortnite a causa di un buco nero super massiccio. La mappa attualmente non c’è più, è stata sostituita dal buco nero, nell’attesa che arrivi il secondo capitolo che porterà in gioco tante novità tra cui la nuova mappa, sono comparsi dei numeri attorno al buco che sono stati già ...

