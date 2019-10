Fortnite Capitolo 2 | l’attesa è finita! Cosa c’è di nuovo?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) L’attesa è finita per i milioni di player diche per oltre 24h sono rimasti ad osservare un buco nero, impossibilitati a giocare al loro gioco preferito. Epic Games ha infatti rilasciato da poco il2 del suo battle royale, vedendo arrivare nel gioco tante novità. In attesa di vedere il changelog ufficiale, la novità più evidente è la nuova mappa che, sostituendo totalmente quella risucchiata due sere fa dal buco nero, va a rimescolare un’attimo le carte in gioco. La nuova isola è caratterizzata da una più massiccia presenza di corsi d’acqua, dove è possibile sfruttare varie meccaniche e mezzi introdotti nelcome i mezzi acquatici (barche/hovercraft), la pesca (tra il loot disponibile armi e pozioni) ed il nuoto. Altre novità dal punto di vista meccanico, la possibilità di caricarsi in spalla un compagno ferito per portarlo al sicuro, ...

