Fortnite Capitolo 2 | Emote | Mappa | Skin | attività e molte Novità

Fortnite : nuove indiscrezioni sull'uscita del Capitolo 2 : Come probabilmente avrete sentito, in rete non si parla d'altro, Fortnite sta preparando a sorpresa un Capitolo 2 senza alcunissimo preavviso. Tutto è partito con un evento inaspettato che da un momento all'altro ha risucchiato l'intero mondo di gioco in un buco nero, e da lì il nulla: milioni di giocatori collegati al gioco non vedono altro che il vuoto, mentre i server si stanno aggiornando con quello che sembrerebbe essere un nuovo contenuto ...