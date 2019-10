Fonte : quattroruote

(Di martedì 15 ottobre 2019) Semaforo verde per la sesta stagione dellABB FIAE Championship: a Valencia sono iniziati i test pre-stagionali con 12 team, il debutto delle due nuove squadre ufficiali della Porsche e della Mercedes e quello di giovani piloti come il vincitore dello scorso campionato di2, Nyck De Vries. Dopo il successo riscosso nella prima stagione, però, torna anche ilI-Pace Trophy, primo e unico campionato monomarca dedicato alle Suv elettriche, che anche quest'anno accompagnerà il.Da novembre a luglio. Il calendario della competizione riservata alle sport utility del Giaguaro ricalcherà fedelmente quello del campionato diE: il primo appuntamento è dunque fissato il 22 e il 23 novembre ad Ad Diriyah, in Arabia Saudita, mentre i giochi si concluderanno il 25 e 26 luglio 2020 dopo il doppio turno di Londra. Le vetture, leggermente ...

dinoadduci : Formula E - Il Trofeo Jaguar affianca ancora il circus elettrico - Horse_videogame : Formula One: Trofeo Pirelli - arielelitodesa1 : RT @Asspeedmotor: TROFEO FORMULA LIBERA A MAGIONE: LUCA BAZZUCCHI CI RIPROVA CON LA SUA FORMULA RENAULT, MENTRE ALESSANDRO ALCIDI E’ ALL’ES… -