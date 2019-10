Formula 1 | Villeneuve esalta Verstappen dopo l’incidente con Leclerc | “ha dimostrato di

Formula 1 - Villeneuve non risparmia Hamilton e Michael Schumacher : “hanno vinto solo perchè…” : L’ex pilota canadese ha espresso il proprio pensiero su Hamilton e Schumacher, sottolineando come abbiano vinto solo per un preciso motivo Jacques Villeneuve non è un tipo che ama mandarle a dire, esprimendo il proprio parere in maniera schietta e sincera, anche a costo di lanciare frecciate velenose. Photo4/LaPresse L’ex pilota canadese si è soffermato sulla Formula 1 attuale e sul dominio di Lewis Hamilton, esprimendo ai ...

Formula 1 - Villeneuve non risparmia Hamilton e… Schumacher : “hanno vinto solo perchè…” : L’ex pilota canadese ha espresso il proprio pensiero su Hamilton e Schumacher, sottolineando come abbiano vinto solo per un preciso motivo Jacques Villeneuve non è un tipo che ama mandarle a dire, esprimendo il proprio parere in maniera schietta e sincera, anche a costo di lanciare frecciate velenose. Photo4/LaPresse L’ex pilota canadese si è soffermato sulla Formula 1 attuale e sul dominio di Lewis Hamilton, esprimendo ai ...

Formula 1 - Villeneuve punge la Ferrari dopo il Gran Premio di Sochi : “sono stati puniti” : L’ex campione del mondo canadese ha commentato la strategia di gara della Ferrari a Sochi, esprimendo il proprio punto di vista al riguardo La strategia scelta dalla Ferrari per il Gran Premio di Russia ha creato discussioni e polemiche non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche all’interno della scuderia stessa, con Leclerc che ha insistito fin dai primi giri per tornare in testa a scapito di Vettel. Lapresse Una questione ...