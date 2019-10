Football americano | Qualificazioni Europei 2020 | Italia-Svizzera Programma | orario e tv

Fonte : oasport

(Di martedì 15 ottobre 2019) L’delci prova! Dopo aver vinto in Austria per 21-14 con una prestazione storica, il Blue Team si gioca il tutto per tutto contro laper approdare alla kermesse continentale. Il tanto atteso match si giocherà a Milano presso il Velodromo Vigorelli, domenica 20 ottobre alle ore 15.00. In palio l’approdo aglie la storia! Gli elvetici, fanalino di coda del Gruppo B, nell’incontro di esordio hanno perso addirittura 0-66 contro gli austriaci, per cui l’non deve farsi distrarre e puntare al successo. IN TV – Non è prevista copertura televisiva dell’evento. In streaming sarà disponibile su Fidaf TV su Youtube e Facebook.Domenica 20 ottobre ore 15.00alessandro.passanti@oasport.it Twitter: ...

