Fisco | Conte | ‘fin quando ci sarò io lotta evasione priorità assoluta’

Dl Fisco - malumori M5S su Conte per tetto contanti : Roma, 15 ott. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) – di Ileana Sciarramalumori tra i parlamentari M5S per l’abbassamento della soglia del tetto sui contanti, con l’asticella che passa da 3.000 a mille euro, stando all’ultima bozza del . A quanto apprende l’Adnkronos da fonti pentastellate, alcuni membri della commissione Finanze avrebbero sollevato la questione con gli esponenti 5 Stelle al governo perché la misura ...

Fisco : Conte - ‘lotta a ‘nero’ finché non sarò appagato - se insufficienti altre misure’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Sono allo studio del governo “misure significative” per contrastare l’evasione fiscale, “ma potrò dirmi appagato” solo quando il contrasto al nero sarà “efficace, non declamato”. Se le misure allo studio dell’esecutivo “non saranno sufficienti, le incrementeremo. Io non posso accettare che tanti cittadini onesti debbano pagare di più a fronte di altri ...

**Fisco : Conte alza tiro su evasione - ‘sconto’ 19% per servizi più a rischio** : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte è deciso ad alzare il tiro sulla lotta all’evasione fiscale. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, si starebbe lavorando per rendere più incisiva la detrazione fiscale per contrastare il ‘nero’. In particolare, viene spiegato da fonti di governo, il presidente del Consiglio vorrebbe fissare un’asticella più alta -pari al 19%- per quei ...

Fisco : Conte a sindacati - lotta a evasione unica via per ridurre pressione : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “L’incontro di oggi è un’ulteriore occasione di confronto. Ci siamo incontrati il 18 settembre, e in quell’occasione abbiamo discusso delle priorità strategiche per la prossima legge di Bilancio, che è in piena fase di impostazione. Abbiamo anche richiamato alcune nostre priorità, un Piano di contrasto all’evasione affinché tutti paghino le tasse per poter tutti pagare di ...

Fisco : Confedilizia a Conte - ‘c’è già patrimoniale che penalizza l’immobiliare’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha detto che il Governo esclude l’introduzione di qualsiasi patrimoniale e di non voler penalizzare la casa e l’edilizia. Purtroppo, c’è già una patrimoniale che sta facendo tutto ciò: si chiama Imu-Tasi, vale 22 miliardi l’anno, sono 183 dal 2012”. Così, su Twitter, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani ...

Fisco : Bitonci a Conte - ‘carcere per grandi evasori esiste già’ : Roma. 23 set. (AdnKronos) – “Caro Giuseppi Conte ‘le pene detentive per la conclamata grave evasione’ esistono già! Qualcuno spieghi a lui e Bonafede (ci avevo provato qualche mese fa durante la conv. del Decreto Fiscale), che il carcere per i grandi evasori è previsto dal D.Legisl.74 del 2000!”. Lo scrive in un tweet il leghista Massimo Bitonci, commentando le parole del premier ieri a Lecce, per le ...

Conte : Fisco iniquo - serve riforma. Carcere per i grandi evasori. Reddito cittadinanza - evitare rischio assistenzialsimo : Profonda riforma del Fisco, Carcere per i grandi evasori e un piano industriale per l'Italia con al centro l'ambiente. Giuseppe Conte parla a tutto tondo dal palco della Cgil a Lecce,...

Fisco - Conte : “Favorevole a pene detentive per i casi di conclamata evasione. Condoni non possono essere parte del sistema” : “Giudico il sistema fiscale iniquo e inefficiente. Dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crei una vera alleanza tra il cittadino onesto e il Fisco. Dobbiamo risistemare tutta la legislazione” e “siamo favorevoli a pene anche detentive per i casi di conclamata evasione, chi sbaglia deve pagare pesantemente”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte dal palco della festa della Cgil a Lecce. “Avremo due o ...

