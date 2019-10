Firmato nuovo contratto per i lavoratori in somministrazione

Calcio - Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. Firmato un contratto biennale : Ora è ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. Dopo l’esonero di Marco Giampaolo avvenuto ieri, i rossoneri ripartono dal tecnico di Parma, che questa mattina ha Firmato un contratto biennale da circa due milioni di euro a stagione. Dopo la presentazione alla stampa, Pioli andrà a Milanello questo pomeriggio per incontrare i giocatori e dirigere il primo allentamento. La sua ultima esperienza in panchina era stata la scorsa ...

Midsommar : la nascita di un nuovo horror Firmato Ari Aster : Abbandoniamo le bambole assassine, gli spettri e i fantasmi per un momento. Il cinema di tutto il mondo ne ha abbastanza di questi jumpscare gratuiti e le trame insipide che vede protagoniste le suddette “creature sovrannaturali”. Il tipo di horror che invece si fa strada è ben diverso e tutto da scoprire. Si tratta infatti di prendere in esame un tipo di cinema completamente innovativo firmato Ari Aster, giovane esordiente nel campo della ...

Giulia De Lellis sfoggia un nuovo look : è Firmato Federico Fashion Style : Giulia De Lellis è tra i personaggi del momento. Il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’ è appena uscito ed è già un successo. Un successo enorme, nonostante sia in tutte le librerie di Italia da pochissimo, ovvero dal 17 settembre. Il libro, scritto dalla ex corteggiatrice di Uomini e Donne con l’aiuto di Stella Pulpo, è già primo nella classifica vendita Amazon grazie agli ordini arrivati online.\\La De Lellis, ...

Alberto Urso : “Solo” è il nuovo singolo Firmato da Kekko Silvestre : Torna la voce straordinaria e il talento del tenore e polistrumentista Alberto Urso che, dopo il successo del primo album “Solo” (uscito il 10 maggio), venerdì 20 settembre pubblica il suo nuovo singolo “E poi ti penti”. Il brano, disponibile in radio e negli store digitali, è la canzone apripista del nuovo album in uscita questo autunno. La ballad, caratterizzata da sonorità dolci, toccanti ed evocative racconta un amore per una donna già ...

Alberto Urso : “Solo” è il nuovo singolo Firmato da Kekko Silvestre : Torna la voce straordinaria e il talento del tenore e polistrumentista Alberto Urso che, dopo il successo del primo album “Solo” (uscito il 10 maggio), venerdì 20 settembre pubblica il suo nuovo singolo “E poi ti penti”. Il brano, disponibile in radio e negli store digitali, è la canzone apripista del nuovo album in uscita questo autunno. La ballad, caratterizzata da sonorità dolci, toccanti ed evocative racconta un amore per una donna già ...

Cakir Juventus - ora arriva la conferma : nuovo colpo Firmato Paratici! : Cakir Juventus- Secondo quanto riportato dal quotidiano turco “Gunes“, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Cakir, portiere 23enne attualmente il forza al Trabzonspor. Un affondo che Paratici potrebbe concretizzare già dal prossimo mercato invernale, per poi abbracciare il portiere in vista della prossima estate. Di fatto, come evidenziato nell’ultima campagna acquisti, […] More

Emma Marrone lancia Io Sono Bella/ La cover del nuovo singolo Firmato Vasco Rossi : Emma Marrone lancia Io Sono Bella, la cover del nuovo singolo firmato Vasco Rossi è finalmente on line sui profili social della salentina