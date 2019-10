Firenze | Hamdan il musulmano innamorato di Gesù laureato alla facoltà teologica grazie ai

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Lo colpì molto il suo compagno di stanza all’ospedale di Prato: non faceva che leggere la Bibbia. Lui,Al Zeqri, era un giovanevenuto in Italia nel 2004 dallo Yemen martoriato dguerra per curarsi le ossa portandosi dietro un corpo ferito da una mina italiana e una grande fede inh. Però quel cristiano pratese lo superava in passione religiosa. Dirà qualche anno più tardi: “Quell’uomo è diventato un amico e la sua fede ha rafforzato la mia. Lui leggeva la Bibbia e io il Corano”. Fuori da quella stanza di ospedale il mondo era infuocato dall’ostilità contro l’Islam e in libreria furoreggiava La rabbia e l’orgoglio di Oriana Fci, ma quei due strani malati andavano controcorrente perché capirono che ebraismo, cristianesimo e islamismo adoravano lo stesso Dio. Avevano le stesse radici. Cosìdecide di approfondire il cristianesimo, e si iscrive nientemeno ...

