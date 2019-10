Fiorentina | Nardella vende la Mercafir perchè Commisso non porti lo stadio fuori Firenze

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 15 ottobre 2019) E’ un fiume in piena il nuovo patron dellaRocco, che in pochi mesi ha prima effettuato una buona campagna acquisti, poi il proponimento che dopo l’anno di transizione, questo, la Viola lotterà per obiettivi sempre più prestigiosi, ed infine l’acquisto dei terreni a Bagno a Ripoli, dove sorgerà la nuova casa della. Intantoha messo in vendita gran parte dei terreni dellaproprio nella giornata di ieri, e tutti contenti,compresa, pronta a costruire loentro quattro anni proprio lì.vuole trasformare tutta la Toscana in un feudo viola La scelta di amichevoli contro il Livorno, la Pistoiese, l’Empoli (poi saltata) ed il Grassina non sono un caso, bensìvuole allargare a tutta la Toscana la fiorentinità, anche dove in passato c’era fin troppa rivalità nei confronti della squadra viola. Il Corriere ...

