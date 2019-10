Festa del Cinema di Roma | non solo Auditorium | ecco luoghi 14esima edizione

Il Terremoto di Vanja in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma il 23 ottobre 2019 : Il Terremoto di Vanja di Vinicio Marchioni al Roma Film Festival 2019 Il docu-film “Il Terremoto di Vanja” di e con Vinicio Marchioni sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del ...

Chef calabresi presenti a Matera alla Festa Nazionale del Cuoco 2019 : Si è tenuta a Matera, capitale europea della cultura 2019, la Festa Nazionale del Cuoco, raduno delle 1000 berrette bianche

La polizia di Londra ha vietato le proteste del movimento ecologista Extinction Rebellion e ha sgomberato Trafalgar Square dalle tende dei maniFestanti : La polizia di Londra ha vietato le proteste del movimento ecologista Extinction Rebellion e ha sgomberato Trafalgar Square dalle tende dei manifestanti. Le azioni di disobbedienza civile di Extinction Rebellion erano iniziate lo scorso 7 ottobre in tutto il mondo

Eurochocolate: dal 18 ottobre torna la Festa del cioccolato: cioccolato di ogni forma, assaggi e poi laboratori, incontri, cooking show, tutti dedicati al cibo degli dei: anche quest'anno il programma di Eurochocolate è ricchissimo. Si terrà come sempre a Perugia, dal 18 al 27 ottobre, e l'edizione di quest'anno ...

Jesus Rolls di John Turturro : posti esauriti per la preapertura della Festa del Cinema : Replica straordinaria alle ore 23 di mercoledì 16 ottobre alla Casa del Cinema In poche ore, i posti disponibili per l’anteprima del film Jesus Rolls di John Turturro, preapertura della Festa del Cinema in programma alle ore 21 di mercoledì 16 ottobre, sono andati esauriti. Fondazione Cinema per Roma e Casa del Cinema allestiranno una “Rush Line” per eventuali disdette dell’ultimo minuto che non darà nessuna garanzia di accesso in sala. Grazie ...

'Ndrangheta - il boss portò la statua della Madonna alla Festa patronale : Francesca Bernasconi Il boss Antonio Chifieri è tra i 17 arrestati dai carabinieri questa mattina. L'operazione è stata chiamata Orthrus, come il cane a due teste della mitologia: a reggere la cosca erano infatti Chifieri e Iozzo Durante la processione dell'annuale festa patronale di Torre di Ruggero, aveva portato la statua della Madonna delle Grazie. Ora, Antonio Chieferi, ritenuto il reggente della cosca della 'Ndrangheta che ...

In archivio a Ragusa la Festa della Madonna del Rosario : E' andata in archivio a Ragusa la festa in onore della Madonna del Rosario. Una festa molto partecipata dai fedeli

Barcellona - polizia carica i maniFestanti all’aeroporto. Interrotta la linea della metropolitana : Cariche della polizia catalana in assetto anti-sommossa, i Mossos de Esquadra, contro i manifestanti che si erano radunati nei pressi dell’aeroporto di Barcellona dopo le sentenze di condanna di nove leader indipendentisti catalani. Gli agenti hanno usato i manganelli per respingere la folla che si stava dirigendo dall’uscita della metropolitana al terminal principale. La linea delle metro che porta allo scalo è stata Interrotta. L'articolo ...

Trieste - accoltellato alla Festa della Barcolana : fermato un 15enne : Il giovanissimo si è presentato in questura e ha confermato la lite e il ferimento del ragazzo di 17 anni

Iene - Filippo Roma aggredito alla Festa del M5s a Napoli : vergognoso agguato grillino : A Luigi Di Maio è bastata una manciata di minuti per spazzare via il ricordo del "VaffaDay" e quello di un movimento, il suo, che faceva degli ideali i pilastri dell' azione politica. Assaggiato il potere e adagiate le terga sulle comode poltrone che contano, i grillini hanno cambiato idea. «Governe

Festa del Cinema di Roma 2019 programma giornaliero : Festa del Cinema di Roma 2019: programma giorno per giorno È appena uscito dal sito ufficiale del Roma Film Festival 2019 il palinsesto della 14a edizione. programma giornaliero della Festa del Cinema ...

Granfondo Campagnolo Roma : una grande Festa del ciclismo : Tantissimi appassionati giunti da 62 paesi per pedalare nella Capitale su strade chiuse al traffico. Dopo il traguardo tutti i ciclisti si sono ritrovati al Villaggio Expo al Circo Massimo. Fabio Cini e Natalia Shuvalova i vincitori di questa edizione All’alba di questa mattina, mentre il primo sole illuminava lo scenario unico dei Fori Imperiali e il Colosseo, tantissimi cicloamatori, amici e famiglie hanno preso il via dell’ottava ...

Luigi Di Maio chiude la Festa M5s : "Non vi abbiamo mai tradito. Parlate pure male del Pd" : Si chiude la festa mesta per i dieci anni del M5s a Roma. L'ultimo intervento spetta al capo politico, quel Luigi Di Maio sempre più messo in discussione all'interno del M5s. Il quale afferma: "Noi faremo tanti errori, ma in dieci anni non vi abbiamo mai tradito". Dunque, assicura che il Movimento "

Oggi a Ragusa è la Festa della Madonna del Rosario : Oggi, domenica 13 ottobre, a Ragusa è la giornata della festa esterna della Madonna del Rosario. Ricco il programma della giornata