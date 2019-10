“Fatemi uscire da qui | sento il sacerdote che parla” | la voce del morto che arriva dalla

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Applaudivano, piangevano. Lui era stato un veterano di guerra e amici e parenti erano tutti riuniti attorno alla sua tomba, aperta, con dentro la bara che stava per essere seppellita. Le note suonatecornamusa rendevano la scena ancora più commovente, ma proprio mentre la sua bara stava per essere ricoperta di terra si è sentita una, chiara e ferma: era quella del. “Ciao, fatemifuori da qui, è tutto buio – gridava – Fatemi. Posso sentirvi! È ilquello che? Sono nella scatola, riuscite a sentirmi?“. Tra i presenti è calato il silenzio. Lo shock ha impedito a tutti di proferire parola fino a quando la figlia del defunto ha deciso di spiegare cosa stava accadendo: si trattava di uno scherzo che il padre aveva voluto fare ai presenti. Prima di morire aveva registrato la propria. È quanto accaduto a Kilmangah, in ...

