Fonte : wired

(Di martedì 15 ottobre 2019) ANKARA, TURKEY – SEPTEMBER 6:’s logo is seen on a screen in Ankara, Turkey on September 6, 2018. (Photo by Aytug Can Sencar/Anadolu Agency/Getty Images), per via di un bizzarro errore, sta bloccando tutti glichegli, truffaldini o che non appartengono a chi dicono di essere. A fare emergere il problema sono gli stessiche, pensando di fare un’azione giusta, si sono trovati invece bloccati dal social network. E hanno pensato di segnalare il problema tramite Twitter usando l’hashtag #Lockout.da sempre chiede l’aiuto della community per segnalare gliche sono, che hanno comportamenti scorretti o che cercano di truffare gli altri. Nelle ultime ore, però, se un utente segnala un profilo come falso,blocca il segnalatore e chiede un documento per verificare l’identità. ...

MilanoCitExpo : Facebook “blocca” gli utenti che segnalano gli account falsi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Bierbrauer53 : RT @maxadonia: BUONGIORNO CAMERATI....POICHE' FACEBOOK DI CONTINUO CENSURA E BLOCCA TUTTI I MIEI PROFILI E HA CHIUSO LA PAGINA DEI FAN CON… -