F1 | Mondiale 2021 | i team contrari alla standardizzazione Si cerca il compromesso nel

F1 : McLaren-Mercedes - si ricostituisce la magica accoppiata nel Mondiale 2021 : Un binomio che ha fatto la storia della F1 torna a ricostituirsi. Si parla della McLaren motorizzata Mercedes. Ebbene, oggi il team di Woking e la casa di Stoccarda hanno annunciato che la squadra inglese potrà usufruire del propulsore tedesco in vista del Mondiale 2021 e fino alla stagione 2024. McLaren Racing and Mercedes-Benz announce that the McLaren F1 team will be powered by Mercedes from 2021 until at least the 2024 season under a ...