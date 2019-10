Europa Verde | ECOlogica ha fatto nascere un nuovo modo di fare politica E io ho capito

Europa Verde - a Milano il festival ECOlogica : un banco di prova per la nostra finanziaria climatica : Sabato 12 e domenica 13 ottobre Milano ospiterà ECOlogica, la festa delle idee verdi. È la prima occasione d’incontro e di dibattito per Europa Verde e un passaggio decisivo che vedrà la partecipazione dal basso e dai territori di chi davvero crede nella costruzione di un’alternativa politica e ambientalista plurale in Italia. In quell’Italia che guarda al Vecchio Continente, ne condivide le premesse e le aspirazioni, ma non rinuncia a indicare ...

L'Onda verde travolge l'Europa. Le proteste di Greta hanno acceso i riflettori su una tendenza politica che sembra inarrestabile. Ma non in Italia, dove Conte prova a rianimare la svolta green

Il treno verde d'Europa e il ruolo dell'Italia : Priorità assoluta ad un’emergenza globale su scala europea, quella del global warming e degli effetti devastanti del clima sul nostro sofferente Pianeta. Si può sintetizzare così la neonata Commissione Europea targata Ursula von der Leyen.La nuova presidente è stata di parola, e la svolta verde da lei preannunciata nel discorso al Parlamento Europeo non si è rivelata semplicemente ...

"Con la fine del governo gialloverde l'Italia torna in Europa" dice Sassoli : Un governo deve lavorare con collegialità. L'azione del Pd per rilanciare le politiche europee è una grande opportunità. Il Pd sta facendo sul serio. Pd e M5S sono stati molto coraggiosi. Per tutti adesso l'obiettivo è quello di riaprire il cantiere europeo”. È un passo dell'intervista che il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha rilasciato a Il Fatto Quotidiano in edicola. Ma la priorità, tuttavia, restano i migranti e i bilanci. ...