Euro U 21 | azzurrini vincono in Armenia grazie a scamacca

Termina 1-0 all'Academy Stadium di Yerevan il terzo incontro del Gruppo 1 delle Qualificazioni agli Europei 2021 Under21 di Calcio tra Armenia e Italia. Gli azzurrini si sono imposti grazie ad un gol di Gianluca Scamacca al 20′, non concretizzando tantissime chance e rischiando il clamoroso pareggio dei padroni di casa nel finale, per la traversa colpita da Bichakhchyan. La selezione di Paolo Nicolato ottiene tre punti importanti, ...

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 20:26 LE PAGELLE DELL'ITALIA: Carnesecchi 5.5; Adjapong 6.5, Ranieri 6, Bastoni 6.5, Lu. Pellegrini 6 (dal 75′ Sala s.v.); Frattesi 6 (dal 64′ Maggiore 6), Locatelli 6.5, Zanellato 6 (dal 86′ Carraro s.v.); Sottil 6.5 (dal 86′ Bettella s.v.), Cutrone ...

74′ PELLEGRINI! Sul cross di Sottil Pellegrini anticipa tutti ma spara alle stelle da ottima posizione. 72′ Prima sostituzione per l'Armenia: Misakyan al posto di Nahapetyan. 70′ Bella azione sull'out di destra di Sottil, palla per Scamacca che viene murato al momento del tiro. 66′ CUTRONEEE!! Bellissima giocata in area del nostro attaccante, poi il sinistro ...

18:20 Sarà assente Moise Kean: l'attaccante ex Juventus ha rimediato un rosso ingenuo giovedì contro l'Irlanda, lasciando la squadra in inferiorità numerica negli ultimi minuti di gioco. 18:15 I favori del pronostico per il match odierno pendono sicuramente dalla parte dell'Italia, ma la sfida è da prendere con le pinze perché le insidie sono sempre dietro l'angolo, ...

Cronaca di Irlanda-Italia Under21 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Armenia-Italia, match valido per le Qualificazioni agli Europei 2021 di Under21. Al FFA Academy Stadium di Yerevan, gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato sono chiamati alla vittoria per avvicinarsi all'Irlanda in testa al girone. Nello scontro diretto di Dublino la nostra Nazionale non è andata oltre lo ...

63′ Dall'altro lato di campo, nel frattempo, Kean viene provocato dai difensori della squadra rivale. 63′ Tiro di Scales. Carnesecchi blocca. 62′ Cambio in casa irlandese: fuori Ronan, dentro Knight. 61′ Del Prato chiude in fallo laterale su una verticalizzazione irlandese. 60′ Scocca l'ora di gioco. Cutrone prova a combinare con Frattesi: senza esito. ...

52′ PARRODS LA METTE A LATO! Solita sponda di Idah, per il suo numero 10 che – a rimorchio – riceve calciando di prima. La palla termina di pochissimo fuori dal pezzo di porta difeso da Carnesecchi. 51′ Cross di Tonali dalla trequarti, Cutrone la gira ma palla termina docile fra le braccia di Kelleher. 49′ Carraro subisce fallo da Coventry, che viene ammonito. ...

33′ FRATTESI, NON VA! Spedisce alto il numero sette, che risolve una mischia in area non riuscendo purtroppo a inquadrare lo specchio della porta. 32′ Italia ancora tambureggiante pero: tiro di Locatelli, palla deviata. E' corner. 32′ Tonali prova a sventagliare su Frattesi: un altro errore. 29′ Adjapong tocca il suo primo pallone, mentre Locatelli invita i suoi a ...

17′ PINAMONTI VA VICINISSIMO AL GOL! Gran girata di testa dell'attaccante del Genoa sul cross dalla sinistra di Pellegrini: palla fuori di pochissimo a Kelleher battuto. 15′ Molto attivo Frattesi che dall'out di destra rientra cercando, sul lato opposto dell'area di rigore, addirittura la sovrapposizione di Pellegrini. Masterson però fa buona guardia. 13′ ...

20.35 Le squadre scendono in campo per il riscaldamento 20.22 Scelta particolare di Nicolato che preferisce non schierare Kean dal primo minuto. Ci si affida ancora una volta a Scamacca e Pinamonti. A centrocampo novità Carraro. 20.19 Ecco le formazioni ufficiali: IRLANDA U21 (3-5-2): Kelleher; Masterson, O'Shea, Scales; O'Connor, Ronan, Coventry, Molumby, Elbouzedi; Parrott, ...

Si è appena concluso lo shoot-off che ha completato le eliminatorie dello skeet misto junior agli Europei di Tiro a volo di Lonato del Garda, in provincia di Brescia: azzurrini fuori dalla lotta per le medaglie, con Italia 2 di Giada Longhi ed Andrea Lapucci ottava a quota 137 (ma ad un piattello dallo spareggio per la finale per il bronzo) ed Italia 1 di Sara Bongini ed Andrea Galardini decima con 129. Le eliminatorie sono vinte da Germania 1, ...

Si sono concluse anche per la categoria junior le qualifiche dello skeet maschile degli Europei di Tiro a volo in corso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia: non ci saranno azzurrini in finale, dato che Andrea Galardini e Cristian Ghilli sono settimi con 119 ed Andrea Lapucci è 15° con 117. Italia terza a squadre e qualificata ai quarti di finale del tabellone di domani. In tre avevano chiuso in testa le eliminatorie in testa a quota 121, ...

16.01 L'Italia è terza nella classifica a squadre e domani sfiderà la Gran Bretagna nei quarti di finale. 15.59 Non ci saranno Azzurrini nella finale juniores: Andrea Galardini e Cristian Ghilli sono settimi con 119, Andrea Lapucci è 15° con 117. 15.17 L'Italia chiude al secondo posto nella classifica a squadre e domani incrocerà la Danimarca nei quarti di finale. 15.02 Tammaro ...

L'Italia ha sconfitto il Lussemburgo per 5-0 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (in provincia de L'Aquila) e ha incominciato nel miglior modo possibile il percorso di qualificazione agli Europei 2021. La nostra Nazionale Under 21 partiva con tutti i favori del pronostico contro un avversario di bassa caratura ed è riuscita a imporsi senza particolari patemi, era importante partire col piede giusto in questo nuovo corso ...