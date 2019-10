Euro 2020 | la classifica marcatori | dalla meteora del Palermo Zahavi alle follie di Dzyuba

Euro 2020 - la classifica marcatori : dalla meteora del Palermo Zahavi all’antipatico e controverso Dzyuba : Se uno pensa alla classifica marcatori delle qualificazioni all’Europeo del 2020 si aspetta di trovare in testa Cristiano Ronaldo, o quantomeno un calciatore di Spagna, Italia, Francia o Germania. Beh, si sbaglia. Perché a comandare la graduatoria è Eran Zahavi, attaccante israeliano. Qualcuno lo ricorderà al Palermo, in pochi a dire il vero. La sua avventura in rosanero durò due stagioni, dal 2011 al 2013. 26 presenze e due gol, ...

Qualificazioni Euro 2020 – Italia - Mancini ironizza : “record di Pozzo? Preferirei i suoi due Mondiali e l’Olimpiade” : Roberto Mancini eguaglia il record di 9 vittorie consecutive firmate da Pozzo nel 1938-1939: il CT azzurro baratterebbe volentieri il primato con i due Mondiali vinti dall’ex tecnico Italiano Grazie al successo ottenuto per 0-5 sul Liechtenstein l’Italia ha vinto la sua 9ª gara consecutiva, record che permette a Roberto Mancini di eguagliare le nove vittorie che Pozzo riuscì a mettere insieme fra il 1938 e il 1939. Un record ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Liechtenstein-Italia 0-5 - cinquina degli azzurri - Mancini eguaglia Pozzo : La Nazionale italiana di Calcio allunga la sua striscia vincente nelle Qualificazioni agli Europei 2020 e conquista l’ottava vittoria in altrettanti incontri nel Gruppo J. Gli azzurri, dopo aver ottenuto il pass nel match dello Stadio Olimpico di Roma contro la Grecia, hanno superato questa sera a Vaduz il Liechtenstein (fanalino di coda del raggruppamento) con il punteggio di 5-0. Un risultato un po’ bugiardo per quanto si è visto ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : prima vittoria per Venezia - continua la marcia della Virtus Bologna : Terza giornata della fase a gironi di Eurocup 2019-2020 per Venezia e Virtus Bologna, che hanno battuto rispettivamente i turchi del Tofas Bursa (gruppo B) e il Morabanc Andorra (gruppo A). UMANA REYER Venezia-TOFAS BURSA 76-65 Al Palasport Taliercio di Mestre partono meglio i turchi che arrivano più volte sul +4 anche con un miniallungo iniziale di 4-0 ma i campioni d’Italia di Walter De Raffaele ribalta la situazione con un parziale di 9-0 e ...

Italia - altro che sbadigli! La vittoria contro il Liechtenstein regala 5 record e la testa di serie ad Euro 2020 : L’Italia supera 0-5 il Liechtenstein e sarà testa di serie ad Euro 2020: gli azzurri ritoccano 5 record importanti nella vittoria che vale il primo postono nel Girone J Missione compiuta. L’Italia doveva battere il Liechtenstein per blindare lo status di testa di serie ad Euro 2020 e il successo è arrivato con un rotondo 0-5 che se da una parte non rende giustizia ai padroni di casa, pericolosi in seguito a qualche ...

Pagelle Liechtenstein-Italia 0-5 - Qualificazioni Europei 2020 : Belotti mette a segno la doppietta : Parte bene l’inizio del primo tempo dell’Italia con il gol di Bernardeschi ma poi tra imprecisione e resistenza della difesa del Lichtenstein non riesce a raddoppiare, nel primo tempo si fanno notare anche Sirigu per alcune parate e le incursioni di Biraghi sulla sinistra. Il secondo tempo parte con Belotti che spreca delle buone occasioni ma poi si fa perdonare firmando il raddoppio di testa e la doppietta nel finale di partita, Sirigu si fa ...

La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein nelle qualificazioni per gli Europei 2020 : La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein in una partita valida per i gironi di qualificazione agli Europei 2020. L’Italia ha dominato la partita ma è riuscita a chiuderla solamente nella seconda parte del secondo tempo. I gol

Euro2020 - Lussemburgo-Italia 0-5 a Vaduz : 22.36 Con la qualificazione già in tasca, gli azzurri di Mancini vincono a Vaduz sul Lussemburgo (0-5) e restano a punteggio pieno nel girone Euro2020. Con questo successo il ct eguaglia Vittorio Pozzo con nove vittorie consecutive. L'Italia ci mette poco a segnare (già al 2' realizza di sinistro Bernardeschi su cross di Biraghi), ma,nonostante altre occasioni,i primi 45' chiudono 0-1. Il raddoppio arriva al 70' con un colpo di testa di ...

Pagelle Liechtenstein-Italia 0-4 - Qualificazioni Europei 2020 : Romagnoli e Bernardeschi i migliori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Liechtenstein-Italia 0-4: ITALIA Sirigu 7.5: Subito una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore e verso la fine del primo tempo sventa una paio di occasioni potenziali degli avversari, nel secondo tempo copre abilmente sempre su Salanovic. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella ...

Risultati qualificazioni Europei 2020/ La Finlandia sogna - ora l'Italia! Diretta gol : Risultati qualificazioni Europei 2020: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 15 ottobre 2019 e valide per i gironi D, F G, e J.

Calcio - Sorteggio Europei 2020 : quando si svolge? Data - programma - orari e tv. Le fasce e le possibili avversarie dell’Italia : L’Italia ha vinto il Girone J di qualificazione agli Europei di Calcio 2020 con tre gare d’anticipo, ma gli azzurri dovranno provare a centrare dieci successi per essere tra le migliori del ranking e risultare tra le sei teste di serie in fase di Sorteggio della fase finale della manifestazione. Il Sorteggio della fase finale si terrà sabato 30 novembre alle ore 18.00 italiane a Bucarest, in Romania, ma l’Italia sa già che sarà ...

Risultati qualificazioni Euro 2020 – La Finlandia vince e scappa : le classifiche [FOTO] : Risultati qualificazioni Euro 2020 – Tornano in campo le nazionali. Si va verso la chiusura della qualificazioni ad Euro 2020 e alcune selezioni potrebbero strappare il pass già in queste giornate. Tra queste c’è l’Italia, impegnata all’Olimpico di Roma contro la Grecia. Si inizia giovedì per la prima giornata che si chiuderà sabato, nel primo match successo del Cipro contro il Kazakistan, finisce 1-2. Il Belgio ne ...

RISULTATI QUALIFICAZIONI EuroPEI 2020/ Diretta gol live : in campo - si gioca a Turku! : RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 15 ottobre 2019 e valide per i gironi D, F G, e J.

Euro 2020 - situazione gironi : le nazionali qualificate : EURO 2020 squadre qualificate – Sono cinque le nazionali già qualificate per EURO 2020, che scatterà il prossimo 12 giugno all’Olimpico di Roma. Oltre all’Italia, hanno già ottenuto il pass la Polonia (Gruppo G), l’Ucraina (Gruppo B) e la coppia formata da Belgio e Russia nel Gruppo I. In totale saranno 24 le squadre che […] L'articolo EURO 2020, situazione gironi: le nazionali qualificate è stato realizzato da ...