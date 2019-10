Equitazione | Coppa del Mondo salto 2019 | il circuito si sposta ad Oslo | tappa fondamentale

Fonte : oasport

(Di martedì 15 ottobre 2019) Torna anche questa settimana ladeldi, specialitàostacoli, che faràad, nel freddo della Norvegia, in una cornice suggestiva per uno degli ultimi appuntamenti delnell’anno solare. Fitto come sempre il programma, per un totale di diciotto competizioni, tra cui sei contrassegnati dalle cinque stelle. Gli appuntamenti più importanti saranno però quelli di sabato e domenica, dove si svolgeranno rispettivamente la gara con il montepremi più alto e quella didel. Non ancora confermata la startlist ufficiale, ma ci si aspetta una grande parata di campioni, tra cui i tedeschi Daniel Deusser e Christian Ahlmann, primi due della classifica e intenzionati ad allungare il proprio distacco sullo svizzero Steve Guerdat, campione olimpico di Londra 2012. Tra gli italiani ci si aspetta invece molto da Lorenzo De Luca, miglior ...

salvomessina9 : #Equitazione, dopo le trentadue edizioni a #Palermo la #Coppa degli #Assi si svolgerà ad #Ambelia - SiciliaWineFood : Equitazione, ritorna “La Coppa degli Assi”; si terrà ad Ambelia - aldoalessi61 : RT @Musumeci_Staff: Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre ad #Ambelia la prima tappa della Coppa degli Assi #Sicilia #sport #equitazione #Ca… -