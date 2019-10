Enes Kanter | il coraggio di non restare in silenzio! Dall’NBA la denuncia contro Erdogan

Fonte : sportfair

(Di martedì 15 ottobre 2019)è ormai il simbolo sportivo dell’opposizione al regime di: il cestista turco ricorda sui social il prezzo che ha dovuto pagare per difendere la sua libertà Il bombardamento della Turchia sulle zone della Siria nelle quali sono presenti i curdi riempie le pagine di cronaca dei principali mezzi di comunicazione, non soltanto nella sezione politica, ma ormai anche in quella sportiva. Diversi sportivi di origine turca hanno scelto di prendere apertamente una posizione al riguardo: i calciatori della Turchia sono stati criticati per aver manifestato il proprio supporto al regime diesultando con il saluto militare;è invece diventato il simbolo dell’opposizione. Il cestista turco, da diversi anni a questa parte, è in aperto contrasto con le idee del suo stesso Paese che gli ha voltato le spalle.è stato accusato di aver ...

LiaCapizzi : Enes Kanter è un campione turco ma è senza patria. Ha osato mettersi contro Erdogan: 'E' l'Hitler del nostro secol… - giornalettismo : Ci si indigna, giustamente, per i casi #Demiral, #CengizUnder, #Calhanoglu e i saluti militari della nazionale turc… - SkySportNBA : Continue pressioni, minacce e offese Lo sfogo del giocatore dei Celtics #SkyNBA #NBA -