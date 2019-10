Energia | la Banca europea annuncia la messa al bando dei finanziamenti a fonti fossili

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Gasdotti, rigassificatori, ma anche progetti legati al metano e ai porti strategici nel settore dei combustibili. Ecco dove investe ladegli investimenti che hato di recente laal, entro fine 2020, deia progetti che riguardano proprio i combustibili. I nodi da sciogliere sono ancor molti, almeno quanti sono gli interessi in gioco. E non potrebbe essere diversamente, dato che si tratta della più grandepubblica internazionale del mondo che negli ultimi cinque anni ha erogato, a livello globale, oltre 49 miliardi di euro per investimenti nel settore energetico. Anche nelle. Basti pensare aiconcessi per la realizzazione di grandi gasdotti come il Trans Adriatic Pipeline (Tap), che da San Foca collegherà l’Italia all’Azerbaijan, sostenuto con 1,5 miliardi di euro e sul quale si è appena chiusa ...

