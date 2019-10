Energia | borsa elettrica | a settembre prezzo +3 | 3%

Francia - Edf : “Problemi tecnici alle centrali nucleari : componenti reattori fuori norma”. Sale prezzo Energia e il titolo crolla in Borsa : Nelle centrali nucleari di Edf potrebbero esserci componenti non a norma. A dirlo è lo stesso colosso francese, che in Italia controlla Edison. La società ha riferito, informando l’Autorità francese per l’energia atomica, che sono in corso “approfondite analisi per identificare tutti i componenti e i reattori coinvolti, come pure per accertare la loro idoneità al servizio”. L’annuncio ha immediatamente fatto ...