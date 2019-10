Elena Santarelli racconta il suo dolore | Mi sentivo Wonder Woman | poi sono

Elena Santarelli dopo la malattia del figlio : “Seguo una terapia psicologica” : Elena Santarelli torna a parlare della malattia del figlio Giacomo e rivela di seguire una terapia psicologica dopo i due anni durissimi vissuti insieme alla sua famiglia. Una prova difficile che la showgirl ha superato con grande coraggio, rimanendo accanto al suo bambino nella lotta contro il tumore. Elena non si è mai arresa e con tenacia ha sostenuto il piccolo Jack sino alla guarigione, annunciata qualche mese fa. Una storia a lieto fine, ...

Elena Santarelli nel libro sulla malattia del figlio : ‘Io sottoposta a biopsia 9 giorni prima della diagnosi di Giacomo’ : “Ero stata operata per una coxartrosi [artrosi dell’anca n.d.r]. L’operazione era andata bene, ma il dottore mi disse che aveva trovato un tessuto che lo preoccupava, e quindi mi fecero una biopsia per capire se si trattava di una massa benigna o maligna (…) Se avessi dovuto fare il percorso di Giacomo non avrei avuto la sua forza e il suo coraggio”. Elena Santarelli racconta nel libro Una mamma lo sa in uscita il 22 ottobre ...

Elena Santarelli : "Un altro figlio? Devo prima riprendermi - recuperare me stessa" : Elena Santarelli è la protagonista della copertina di F - il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei - in edicola domani.prosegui la letturaElena Santarelli: "Un altro figlio? Devo prima riprendermi, recuperare me stessa" pubblicato su Gossipblog.it 15 ottobre 2019 12:08.

Elena Santarelli e Marco Liorni a Sanremo 2020? L’ipotesi Dopofestival : Marco Liorni condurrà il Dopofestival di Sanremo 2020 con Elena Santarelli? L’indiscrezione E’ stato il settimanale Vero a lanciare il rumor: secondo la nota rivista, pare che Marco Liorni, già conduttore di Italia Si nonché ex padrone di casa di Reazione a Catena, a febbraio potrebbe raddoppiare i suoi impegni su Rai1 approdando in quel di Sanremo 2020, come conduttore del Dopofestival. Come appena detto, la notizia non è altro che ...

Elena Santarelli : "Orgogliosa delle mie rughe - perché dietro c'è vita" (INTERVISTA) : Showgirl, mamma e moglie, Elena, 38 anni, ci racconta il suo rapporto con lo specchio, dagli inizi come modella a vent'anni...

Elena Santarelli criticata si difende : “Non lucro sul tumore!” : Elena Santarelli al centro di furiose polemiche per il libro sul tumore del figlio: lo sfogo Elena Santarelli ha scritto un libro sul dramma che ha vissuto in questi mesi per via del tumore del figlio. Per fortuna quest’ultimo, dopo una lunga battaglia, è riuscito a sconfiggerlo. E questo libro l’ha voluto scrivere proprio per devolvere i soldi in beneficienza per la lotta contro il cancro. Tuttavia c’è chi invece in queste ...

Elena Santarelli : età - altezza - peso - marito - figli : Elena Santarelli è una conduttrice tv, attrice e modella italiana. La sua carriera inizia proprio tra passerelle e servizi fotografici: ha sfilato per Giorgio Armani, Laura Biagiotti, Gai Mattiolo e molte altre firme dell’alta moda che nel 1998 la portano a vincere il concorso italiano Elite Model Look. Una vittoria a seguito della quale si parlerà di lei come la nuova Valeria Mazza. Ma il vero successo per Elena Santarelli arriva dopo ...

“Ho finto davanti a tutti”. Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo - lo sfogo inaspettato : Ora che Giacomo ha sconfitto il tumore Elena Santarelli ha deciso di riversare in un libro quei lunghi mesi di paura, attese, cure, speranze che hanno inevitabilmente cambiato la vita sua e quella della famiglia. La loro storia per fortuna ha avuto il lieto fine, e ora la showgirl ha deciso di pubblicare ”Una mamma lo sa”, in arrivo il 22 ottobre. Oggi il figlio di Elena Santarelli è guarito, ma lei ha deciso di raccontare la sua storia per un ...

Elena Santarelli - l’incubo e la lotta in un libro : «Poi abbiamo visto la luce» : Elena Santarelli a Rainbow MagicLandElena Santarelli e Guido Zucchi, CEO Rainbow MagicLand Elena Santarelli a Rainbow MagicLandElena Santarelli a Rainbow MagicLand«Come un pugno nello stomaco». È il 30 novembre 2017 quando Elena Santarelli e Bernardo Corradi ricevono la peggior notizia possibile per un genitore: il figlio Giacomo, all’epoca 8 anni, ha una grave malattia. «Siamo disarmati, ma questa battaglia la vinceremo insieme», scrisse sui ...

Elena Santarelli - un libro sulla malattia del figlio : “Negli ultimi anni ho finto - temevo di mostrare la mia fragilità" : Si chiama 'Una mamma lo sa' il libro, il cui ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza, in cui la showgirl...

Elena Santarelli - un libro per raccontare il tumore del figlio Giacomo : Elena Santarelli ha deciso di scrivere un libro per raccontare il tumore del figlio Giacomo e la sua battaglia contro il male. Ad annunciarlo è stata proprio la showgirl che su Instagram ha postato uno scatto che ritrae la copertina del libro, intitolato: “Una mamma lo sa”. L’intero ricavato delle vendite, come ha spiegato lei stessa, verrà devoluto a Progetto Heal, l’associazione con cui la modella collabora da tempo e ...

Elena Santarelli fa una clamorosa ammissione : “Ho mentito a tutti” : Elena Santarelli presenta il suo libro e fa una confessione Elena Santarelli, in queste ore su instagram, ha presentato il suo libro ai suoi fan. Un libro che ha scritto per parlare della sua drammatica esperienza inerente al tumore del figlio. Tutti i proventi, come dichiarato da lei stessa sul social fotografico, verranno devoluti in beneficienza alla Heal Onlus. Ma non è finita qua perchè nelle varie storie su instagram, oltre ad aver ...

Elena Santarelli annuncia il libro sul cancro : Una mamma lo sa : La showgirl è tornata a parlare ai suoi follower e, tra le sue ultime Instagram stories, ha annunciato l'imminente uscita del libro dal titolo Una mamma lo sa... Dopo aver combattuto a lungo la battaglia contro il cancro, che aveva colpito il figlio Giacomo, Elena Santarelli è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta, tra le sue utime Instagram stories, la showgirl è tornata a parlare ai follower per dare un importante ...